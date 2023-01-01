暖胃、暖身又暖心 網推冬天必吃十大鍋物你都吃過了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「冬季鍋物」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的10大冬季必吃鍋物。

寒冷的冬天到來，每個人都有屬於自己的暖身方法，其中「吃鍋」是許多人共同推薦的方式。不管是進補的薑母鴨、麻油雞，令人辣到冒汗的麻辣鍋，或是其他各式各樣的火鍋都有各自的愛好者，最受喜愛的鍋物到底是哪些呢？讓我們來看看網友都喜歡什麼讓人可以從內暖到外的美味鍋物！

饕客揭秘「薑母鴨」精華在於湯 吃「羊肉爐」腐乳醬、茼蒿不能少！

▲ 網友熱議的10大冬季必吃鍋物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於「冬季鍋物」的討論，許多在一年中只會營業五個月的「薑母鴨」彷彿成為了冬季的代表，看到專門賣薑母鴨的店開張時，也顯示了冬日的腳步來了。便有網友於社群討論區中發布「今年冬天第一鍋？」的貼文，吸引大票網友留言表示薑母鴨是自己的首選。不過也有網友抱怨薑母鴨的鴨肉十分難啃，收到許多饕客回覆，表示「鴨肉本來就不是重點阿，重點是麵線」、「這種食補精華是湯」，並推薦高麗菜、麵線、豆皮等能吸收湯汁之食材，是吃薑母鴨時必點的配料。

「麻辣鍋」也受到網友們熱議，麻辣的刺激可以讓身子一下子暖起來，抵禦冬天的寒冷。對麻辣鍋頗有研究的網友表示「麻感的鍋吃起來真的很過癮」，推薦喜愛麻辣鍋的人可以試試看這類的鍋底。不過也有醫師提醒大眾因為麻辣鍋的刺激性強，容易上火，若是「一下子吃入過多充滿辛辣的東西，反而更容易增加腸胃負擔」，因此就算想暖身子，也建議要控制吃麻辣鍋的次數與量，避免超出身體負荷。

另外，「羊肉爐」也是冬天吃鍋的好選擇，不只有濃厚的藥膳味還結合了羊肉特有的香氣，若是吃膩牛肉、豬肉、雞肉，且可以接受羊肉味道的話，羊肉爐是個換換口味的好選擇。網友推薦吃羊肉爐不可少的東西是「腐乳醬」，說道「最配羊肉爐的真的是腐乳醬，其他都不重要」，表示兩者味道加在一起是絕配。另外受到許多網友推薦的配料則是「凍豆腐」跟「茼蒿」，前者可吸收湯汁精華，而後者則能為湯頭增添不同的風味，是吃羊肉爐時的畫龍點睛之筆。

冷冷的冬天最適合吃鍋暖暖身子了！不管是加入藥膳的薑母鴨、羊肉爐或是熱氣騰騰的各式火鍋都是暖身的好選擇，看完網友的討論你是不是也想吃一鍋熱熱的鍋物料理了呢？不妨參考看看網友們推薦，或是嘗試看看不同的配料吧！

觀看原文→https://bit.ly/3IaZYSx

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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