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防韓國梨泰院萬聖節憾事重現 信義警跨年規劃8組「防踩踏小組」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
跨年夜預料吸引大批民眾湧入信義計畫區，由於韓國日前才發生梨泰院踩踏事件，造成一百多人死亡，主辦單位與警方規劃布置8組「防踩踏小組」，同時結合特勤中隊與警犬隊，維護現場安全。記者廖炳棋/翻攝
跨年夜預料吸引大批民眾湧入信義計畫區，由於韓國日前才發生梨泰院踩踏事件，造成一百多人死亡，主辦單位與警方規劃布置8組「防踩踏小組」，同時結合特勤中隊與警犬隊，維護現場安全。記者廖炳棋/翻攝

明天就是跨年夜，「台北最High新年城-2023跨年晚會」即將登場，結合101大樓煙火秀，預料吸引大批民眾湧入信義計畫區，由於韓國日前才發生梨泰院踩踏事件，造成一百多人死亡，因此主辦單位與警方，在市民南北廣場規劃布置8組「防踩踏小組」，一旦有擁擠、踩踏跡象，立即介入疏導。

轄區信義警分局今天指出，跨年晚會期間，結合北市刑大特勤中隊及新北市警察局警犬隊，全面加強會場及周邊重要建築設施偵蒐清查，防止「毒品」、「刀(槍)械」、「爆裂物」等違禁物品及任何氣球(含波波球、發光氣球等)進入會場，以維護活動及民眾自身安全。

為防止有心人士利用車輛闖入會場管制區造成危害，信義分局在周邊重要路口預置大型警備車及改道牌，強化實體區隔管制，同時運用空拍機攔截器，干擾未經申准的空拍機飛行，並依法查處。

晚會期間信義分局配合在各服務臺旁設置機動派出所，提供交通管制、大眾運輸工具、接駁專車及為民服務等事項。

有鑑於近期南韓人群踩踏的傷亡事故，警方將在活動會場及周邊人潮易聚集區域派員加強巡視監控，並針對主舞臺觀眾區及市民南北廣場規劃8組「防踩踏小組」，活動散場或緊急疏散過程，配合現場工作人員，以哨音、LED舉牌標示、擴音器及強力照明設備等方式，提供明確動線引導民眾離開，若發現民眾推擠或跌倒情形，將立即介入制止並通報救護單位救援。

跨年夜預料吸引大批民眾湧入信義計畫區，由於韓國日前才發生梨泰院踩踏事件，造成一百多人死亡，主辦單位與警方規劃布置8組「防踩踏小組」，同時結合特勤中隊與警犬隊，維護現場安全。記者廖炳棋/翻攝
跨年夜預料吸引大批民眾湧入信義計畫區，由於韓國日前才發生梨泰院踩踏事件，造成一百多人死亡，主辦單位與警方規劃布置8組「防踩踏小組」，同時結合特勤中隊與警犬隊，維護現場安全。記者廖炳棋/翻攝
跨年夜預料吸引大批民眾湧入信義計畫區，由於韓國日前才發生梨泰院踩踏事件，造成一百多人死亡，主辦單位與警方規劃布置8組「防踩踏小組」，同時結合特勤中隊與警犬隊，維護現場安全。記者廖炳棋/翻攝
跨年夜預料吸引大批民眾湧入信義計畫區，由於韓國日前才發生梨泰院踩踏事件，造成一百多人死亡，主辦單位與警方規劃布置8組「防踩踏小組」，同時結合特勤中隊與警犬隊，維護現場安全。記者廖炳棋/翻攝

跨年晚會 空拍機

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