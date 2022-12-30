快訊

博客來和解遭質疑 委任律師批「陰謀論」不實列5點澄清

足球／巴西球王比利辭世 享壽82歲

「西太后」龐克教母Vivienne Westwood過世 享壽81歲

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Vivienne Westwood在2021年曾發行過品牌書，此為內頁設計師照。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood在2021年曾發行過品牌書，此為內頁設計師照。圖／Vivienne Westwood提供

中文媒體常稱為「西太后」的設計師薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）於2022年12月29日過世，她於1970年代成立同名品牌因將龐克風格融入服裝，影響深遠。在台灣為永三代理。

Vivienne Westwood在2021年曾發行過品牌書，此為內頁經典謝幕畫面。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood在2021年曾發行過品牌書，此為內頁經典謝幕畫面。圖／Vivienne Westwood提供

品牌

延伸閱讀

81歲唐琪狀態超凍齡 竟只用肥皂洗臉來保養

帶女兒跟聖誕老人拍照 攝影師大喊「縮小腹」她被氣哭

台南八旬老翁攜出公投選票 警依涉嫌違反公投法送辦

0050買高免擔心！他檢視施昇輝的「樂活套牢術」：拿到現今也適用

相關新聞

「西太后」龐克教母Vivienne Westwood過世 享壽81歲

中文媒體常稱為「西太后」的設計師薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）於2022年12月29日過世，她於1...

北美館明年規劃楊德昌大展 首次以電影導演為主題

北美館昨宣布2023年度重點計畫，包括本館策劃的兩檔旗艦展覽、七檔台灣各世代藝術家個展，以及三檔國際合作展。年度旗艦展覽...

史上最香「樂天女孩餐酒館」！可以零距離互動+拍立得

擁有極高人氣的「樂天女孩Rakuten Girls」是當紅的啦啦隊，其中許多女孩也是不少人心中的女神。位於台北信義威秀一...

主廚下班後想吃的下酒菜！ROOM by Le Kief冬季菜單登場

回想一下，跟室友喝酒聊天的時候，你會想吃什麼料理？這一季「ROOM by Le Kief」主理人易柏翔（Seven Yi...

饕客不捨！MAD by Le Kief營業至12/31 2023年以進化版回歸

位於「原台北刑務所官舍——愛國東路3號」的Fine Dining餐廳「MAD by Le Kief」，是Le Kief集...

蝦皮購物「新春狂購月」開跑！經典年菜、伴手禮限時5折起

農曆春節即將到來，據蝦皮購物觀察，近日站上年菜買氣成長超過6成，其中主打高CP值的千元年菜套組買氣最旺，烏魚子、佛跳牆榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。