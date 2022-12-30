北美館明年規劃楊德昌大展 首次以電影導演為主題

北美館昨宣布2023年度重點計畫，包括本館策劃的兩檔旗艦展覽、七檔台灣各世代藝術家個展，以及三檔國際合作展。年度旗艦展覽為「一一重構：楊德昌」與第13屆台北雙年展，前者將首度公開歷經三年對楊德昌遺留手稿、文件與檔案的研究，並透過五個轉化其創作核心題旨的主題展間，體現其獨樹一幟的美學精神。這也是北美館首度展出以單一電影導演為主題的展覽。

作為台灣新電影運動開創者之一的楊德昌，其作品對於都市再現、性別權力、政治反思、歷史暴力、社會變遷及多重媒介有著超越時代的洞察力與批判力，為台灣電影留下難以被取代的資產。「一一重構：楊德昌」由北美館與國家電影及視聽文化中心共同主辦，北美館館長王俊傑與國立台北藝術大學教授孫松榮共同擔任策展人，歷經三年時間整理與研究楊德昌導演遺留下來各式手稿、文件與檔案，透過五個主題展間，體現楊德昌獨樹一幟的美學精神。

此外，楊德昌在劇情長片之外的許多重要作品，包括四部劇作(《如果》、《成長季節》、《九哥與老七》、《李爾王》)、動畫遺作《追風》及各種手稿等，也將在展覽中重現，展覽期間國家電影及視聽文化中心將同步舉辦楊德昌電影回顧影展。

隨著邊境解封，年北美館將帶來三檔國際合作展：瑞士攝影大師勒內．布里（René Burri）回顧個展、比利時錄像裝置藝術家大衛．克拉耶伯（David Claerbout）個展，以及主題展覽「未來身體：超自然雕塑」。

「勒內．布里：視覺爆炸」由北美館與洛桑愛麗舍攝影博物館（Photo Elysée）、布里基金會（Burri Foundation）共同主辦，為藝術家辭世後亞洲首次回顧個展。布里為當代最具影響力的攝影師之一，無論是革命領袖切．格瓦拉（叼著雪茄的標誌性照片，或是紀錄 1960 年代起步建設的巴西首都巴西利亞及同期的中國北京，其黑白攝像見證20世紀的重大文化事件。此展預計展出500餘件作品與文件檔案，包含原版骨董照片、印樣、筆記、素描、書籍、書信等。

北美館館長王俊傑指出，北美館今年獲捐贈作品共 320 件，為開館以來受贈作品數量之冠，也使北美館館藏數量一舉增至 5711 件。其中包含藝術家鄭瓊娟、林惺嶽、倪再沁等人，以及倪蔣懷家族捐贈的大量重要作品和文獻資料，另有五月畫會發起人之一李芳枝作品 27 件，以及相關書信、手稿等文件，增廣典藏類項並厚實藏品之研究脈絡。 北美館年度旗艦展「一一重構：楊德昌」，將展出《海灘的一天》工作照，楊德昌於拍攝現場（約於1982-1983年）。圖／國家電影及視聽文化中心提供 楊北美館年度旗艦展「一一重構：楊德昌」，將展出德昌電影《獨立時代》工作照，楊德昌於拍攝現場。圖／國家電影及視聽文化中心提供

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