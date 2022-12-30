北美館明年規劃楊德昌大展 首次以電影導演為主題
北美館昨宣布2023年度重點計畫，包括本館策劃的兩檔旗艦展覽、七檔台灣各世代藝術家個展，以及三檔國際合作展。年度旗艦展覽為「一一重構：楊德昌」與第13屆台北雙年展，前者將首度公開歷經三年對楊德昌遺留手稿、文件與檔案的研究，並透過五個轉化其創作核心題旨的主題展間，體現其獨樹一幟的美學精神。這也是北美館首度展出以單一電影導演為主題的展覽。
作為台灣新電影運動開創者之一的楊德昌，其作品對於都市再現、性別權力、政治反思、歷史暴力、社會變遷及多重媒介有著超越時代的洞察力與批判力，為台灣電影留下難以被取代的資產。「一一重構：楊德昌」由北美館與國家電影及視聽文化中心共同主辦，北美館館長王俊傑與國立台北藝術大學教授孫松榮共同擔任策展人，歷經三年時間整理與研究楊德昌導演遺留下來各式手稿、文件與檔案，透過五個主題展間，體現楊德昌獨樹一幟的美學精神。
此外，楊德昌在劇情長片之外的許多重要作品，包括四部劇作(《如果》、《成長季節》、《九哥與老七》、《李爾王》)、動畫遺作《追風》及各種手稿等，也將在展覽中重現，展覽期間國家電影及視聽文化中心將同步舉辦楊德昌電影回顧影展。
隨著邊境解封，年北美館將帶來三檔國際合作展：瑞士攝影大師勒內．布里（René Burri）回顧個展、比利時錄像裝置藝術家大衛．克拉耶伯（David Claerbout）個展，以及主題展覽「未來身體：超自然雕塑」。
「勒內．布里：視覺爆炸」由北美館與洛桑愛麗舍攝影博物館（Photo Elysée）、布里基金會（Burri Foundation）共同主辦，為藝術家辭世後亞洲首次回顧個展。布里為當代最具影響力的攝影師之一，無論是革命領袖切．格瓦拉（叼著雪茄的標誌性照片，或是紀錄 1960 年代起步建設的巴西首都巴西利亞及同期的中國北京，其黑白攝像見證20世紀的重大文化事件。此展預計展出500餘件作品與文件檔案，包含原版骨董照片、印樣、筆記、素描、書籍、書信等。
北美館館長王俊傑指出，北美館今年獲捐贈作品共 320 件，為開館以來受贈作品數量之冠，也使北美館館藏數量一舉增至 5711 件。其中包含藝術家鄭瓊娟、林惺嶽、倪再沁等人，以及倪蔣懷家族捐贈的大量重要作品和文獻資料，另有五月畫會發起人之一李芳枝作品 27 件，以及相關書信、手稿等文件，增廣典藏類項並厚實藏品之研究脈絡。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言