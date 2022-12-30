史上最香「樂天女孩餐酒館」！可以零距離互動+拍立得

擁有極高人氣的「樂天女孩Rakuten Girls」是當紅的啦啦隊，其中許多女孩也是不少人心中的女神。位於台北信義威秀一樓的「歐拉オラオラ」餐酒館，現與樂天桃猿合作，打造出聯名主題餐廳。現場不僅推出樂天女孩監製的主題餐點，還會販售專屬週邊、週週舉辦樂天女孩一日店長見面會，讓粉絲們可以感受樂天女孩的熱情。

本次聯名的餐點，乃是由樂天女孩親自監製，共有蔥酥火雞肉片飯、大火現炒滷味、胡麻雞腿溫沙拉、酥炸拼盤等4款主餐，售價均250元，還有玫瑰葡萄奶蓋珍珠、培香蘆薈蘇打等4款飲料，以及綜合莓果日式布丁等選擇，價格180～200元。還有蔥酥火雞肉片飯套餐，每套480元。凡單點餐點或套餐，即贈送限定的「樂天女孩明信片」，消費飲料也會隨機贈送「杯墊」1張，適合粉絲蒐集。

除了聯名餐點之外，合作期間來店任意消費滿千，即可獲得「樂天女孩見面會」活動入場券1張，在主題檔期內的每週三、六、日，都將會有2位樂天女孩來到現場，輪流和大家一起同樂。活動當天女孩們將會親手為粉絲調製飲品、送餐、舉辦ＱＡ問答，甚至還有機會能和女孩桌邊互動以及合照拍立得，讓粉絲可以零距離互動。餐廳再加碼舉辦「集氣應援排行榜」，來店消費滿千，也會再獲得摸彩券及貼紙1張，可為自己喜愛的女孩投票應援。最高票的女孩，將獲得新年紅包1份，投票者也有機會獲得獲勝女孩的專屬禮包。

針對本次聯名，店內也推出全系列的樂天女孩應援周邊，包括毛巾、壓克力立牌、陶瓷杯墊、胸章、抱枕等樂天女孩限定新品，並也會於FANFANS粉粉官網同步上架。另外店內也有提供多款樂天生態圈優惠，包含信用卡回饋、新開戶優惠等不同方案。 店內也會販售多款的週邊商品。圖／歐拉オラオラ提供 歐拉オラオラ聯名樂天桃猿，打造出聯名主題店。圖／歐拉オラオラ提供 聯名期間，店內可見到豐富的樂天女孩裝飾。圖／歐拉オラオラ提供 店內提供多款餐點，標榜均由樂天女孩監製。圖／歐拉オラオラ提供 粉絲可以為自己喜愛的女孩投票應援。圖／歐拉オラオラ提供

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