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主廚下班後想吃的下酒菜！ROOM by Le Kief冬季菜單登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「和牛塔塔／菜脯／醋漬洋蔥」搭配「白酒／莓果／醬油／木質／琴酒」。圖／ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「和牛塔塔／菜脯／醋漬洋蔥」搭配「白酒／莓果／醬油／木質／琴酒」。圖／ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

回想一下，跟室友喝酒聊天的時候，你會想吃什麼料理？這一季「ROOM by Le Kief」主理人易柏翔（Seven Yi）與歐陸料理餐廳「MUME」行政主廚林泉（Richie Lin）攜手，以「主廚自己下班喝酒時會想吃的下酒料理」為出發，創作出這套由5道菜與5杯調飲組成的「『室友（ROOMMATE）』套餐」。

易柏翔表示：「這一季的原始設定，就是無框架與界線。再加上兩間店的名字拼在一起意外地順口，就順勢取了『ROOMUME』這個名字。唸起來很像『ROOMMATE（室友）』，就像是兩個室友在宿舍內突發奇想、brainstorming產生靈感的情境。」

「ROOM」加上「MUME」 =「ROOMUME」 = ROOMMATE。圖／ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「ROOM」加上「MUME」 =「ROOMUME」 = ROOMMATE。圖／ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

今年甫於「亞洲50最佳餐廳」獲得「Flor de Caña永續餐廳獎」肯定的「MUME」，使用將近90%的本地食材，強調零浪費，在這次的5道菜當中，也延續這樣的理念，帶入多項「MUME」經典元素，由林泉先拋出菜色，易柏翔提出酒款，在互相拋接的過程中，激盪出美味的火花。

兩位高人一出手，就是明快的直球對決。和牛塔塔（Wagyu Tartare）拌入蛋黃醬，再加入菜脯跟醋漬洋蔥帶出酸度與爽脆口感，風味豐腴醇厚。所搭配的酒款以血紅色呼應著牛肉的色澤，以清新的莓果酸度帶點微氣泡為主旋律，結合淡淡木質調，還神來一筆加入醬油，引出一絲奶油風味和Umami醬香，滋味妙不可言。

第二道胭脂蝦搭配源自秘魯、以季節水果柿子製成的「老虎奶（leche de tigre）」醬汁，以及一些醋漬乾蔥、薑、香蜂草，再點綴上馬告與羅勒油，讓南美風格與台味混搭。有趣的是，這帶著酸味與辣感的「老虎奶」醬汁，同時也是秘魯人用來解宿醉的秘方，那要如何與酒Pairing呢？易柏翔選擇了泥煤煙燻感強烈的威士忌，再帶入熱帶水果像是蜜桃、芭樂的果香，尾韻是淡淡的椰子、檜木、杜松子味，與菜色的鮮、酸、辣呈現出有趣的平衡。

「胭脂蝦／季節水果／老虎奶」搭配「水蜜桃／芭樂／椰子／泥煤／檜木」。圖／ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「胭脂蝦／季節水果／老虎奶」搭配「水蜜桃／芭樂／椰子／泥煤／檜木」。圖／ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

第三道菜林泉將法式酸奶（Crème Fraîche）與優格混合後灌入「酥炸麵包球」內，再配上鱒魚卵提味，帶出鹹度與鮮味，一口咬下鬆軟酥脆，再撒上些許花椒粉，讓人大呼過癮。為了化解炸物與乳脂可能的膩感，搭配的是以Moscato與Chardonnay兩種白酒為基底的清爽winetail，蒔蘿的清新與花椒的辛香，咬住了酸奶的濃郁，也讓風味堆疊加成，絕對是一款讓你想續杯的組合。

「酸奶炸麵包球／鱒魚卵」搭配「Moscato／Chardonnay／蒔蘿／花椒」。圖／ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「酸奶炸麵包球／鱒魚卵」搭配「Moscato／Chardonnay／蒔蘿／花椒」。圖／ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

炸物之後，林泉安排的是清爽的經典菜色「MUME Salad」，將野菜與新鮮香草淋上由鹽昆布特製的醬汁，帶出濃郁的海藻與Umami味。易柏翔搭配的是以番茄為基底、有著濃厚柚子香氣的調飲，最後擠上黑糖味噌慕斯，刨上微量黑胡椒，喝起來像是「鮮味版的Bloody Mary」，也是我今天最喜歡的一杯。

「沙拉／新鮮香草／鹽漬昆布醬汁」搭配「番茄／柚子／黑胡椒／黑糖味噌慕斯」。圖／ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「沙拉／新鮮香草／鹽漬昆布醬汁」搭配「番茄／柚子／黑胡椒／黑糖味噌慕斯」。圖／ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

主菜「和牛牛舌」使用高湯滷至軟嫩後再煎烤，口感上多了一絲焦香，厚實鮮美；下方鋪滿了用帕瑪森起司和鮑魚汁調味的薩丁尼亞珍珠麵，多了Q彈與鹹鮮。搭配肉類料理，易柏翔端出ROOM一向大受歡迎的紅酒系調飲，融合了Cabernet Sauvignon與Merlot帶有溫潤橡木與黑色果實的味道，綴以巴薩米克醋的優雅酸度，最後悠長隱晦的尾韻，則來自藍乳酪的獨特風味。

「和牛牛舌／鮑魚汁珍珠麵／牛肉醬汁」搭配「Cabernet Sauvignon／Merlot／Balsamic Vinegar／黑胡椒／藍乳酪」。圖／ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「和牛牛舌／鮑魚汁珍珠麵／牛肉醬汁」搭配「Cabernet Sauvignon／Merlot／Balsamic Vinegar／黑胡椒／藍乳酪」。圖／ROOM by Le Kief提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

套餐的尾聲，端上的是杏桃口味的軟糖，搭配錫蘭紅茶，為套餐畫上甜蜜悠遠的句點。

杏桃軟糖搭配錫蘭紅茶，為套餐畫上甜蜜悠遠的句點。記者高婉珮／攝影。
杏桃軟糖搭配錫蘭紅茶，為套餐畫上甜蜜悠遠的句點。記者高婉珮／攝影。

自2023年元月起，「ROOM by Le Kief 」營業時間調整為每週三至週六，晚間19：00至凌晨01：00；晚間22：00至凌晨01：00單點（À la carte）時段，增加Signature Cocktail Pairing套餐menu，包含3杯調飲及3款小點，另可單點佐酒小食，提供客人更多選擇，以及更多體驗完整餐酒搭配的機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

室友 套餐

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