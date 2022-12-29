超狂！紐約風紅白滿版logo FENDI潮迎2023新春
歡慶新年的到來與兔年伊始，FENDI推出2023新春限定系列，將Marc Jacobs在 Baguette®包款25週年系列和慶祝活動中重新詮釋的FENDI Roma logo圖案加以變化，重新換上2023新春限定系列的主色調：白色和紅色，象徵著一年中新春伊始為人們帶來的好運與喜悅。FENDI 2023新春限定系列自即日起在大中華區FENDI精品店與官網進行預購，並於2023年1月5日起，在新加坡義安城、吉隆坡Pavilion購物中心與曼谷Siam Paragon購物中心的FENDI精品店販售。
在2023新春限定系列裡，由Marc Jacobs重新詮釋的FENDI Roma logo圖案是最為醒目的焦點，以醒目滿版紅色出現在女裝的裙子和毛衣組成的針織套裝上，棉質運動衫和 T 恤的正面同樣飾有FENDI Roma logo圖案，獻給敢秀的潮流愛好者。配件部分，滿版紅白相間FENDI Roma logo圖案也出現在皮革材質的Peekaboo ISeeU Petite、Baguette、Phone Baguette及Mini Sunshine Shopper包款等當紅熱門包款上，以及真絲圍巾和綁帶、羊毛披風和漁夫帽，和Nano Fendigraphy和向兔年致敬的兔子形狀超小尺寸迷你包款上，讓不同風格的人都能一身喜氣歡迎新年。
男裝款式則以點綴的方式呈現紅白相間FENDI Roma logo圖案：它出現在飾有紅色縫線的深灰色牛仔褲和夾克套裝口袋上、經典的白襯衫上、白色運動衫和運動服套裝的側面、並以緹花嵌花工藝裝飾在圓領毛衣和鈕扣開襟衫上。配件部分則提供具有招牌FF logo圖案的深灰色手拿包、腰包和相機包，大受歡迎的FENDI Flow和FENDI Match運動鞋換上2023新春限定系列的紅、白和深灰三個主要顏色，讓男裝造型更顯統一。FENDI與寶麗來的獨家合作設計出Nano Polaroid及Photo Frame，附有大尺寸掛鉤，可以勾掛在每個包上。
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