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Maje推出2023春節限定系列形象廣告 粉嫩兔兔潮登月

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Maje推出「Rabbit Girl On The Moon」兔年春節系列形象廣告，將中秋節傳說中的玉兔元素結合登月浪漫氛圍，並由中國模特兒項偞婧（左）清新演繹。圖／Maje提供（合成圖）
Maje推出「Rabbit Girl On The Moon」兔年春節系列形象廣告，將中秋節傳說中的玉兔元素結合登月浪漫氛圍，並由中國模特兒項偞婧（左）清新演繹。圖／Maje提供（合成圖）

由於2023的中國農曆兔年將至，法國時尚品牌Maje推出「Maje Rabbit Girl On The Moon」兔年春節系列形象廣告，從法式觀點出發，將中秋節傳說中的玉兔元素結合登月浪漫氛圍，推出一系列包款、服飾與配件，並由中國模特兒項偞婧清新演繹。

全系列設計雖然以東方元素為靈感，但不拘泥傳統的東方風格。彎月、麻將中帶有財富的「發」牌、粉紅玉兔、花草，被以對稱的形式呈現在白色圖騰上衣，並可搭配粉色百摺裙，展現戶外、球場的粉嫩輕時尚；針織的拼接外套將羽絨、粗織棉線結合帶來鬆軟觸感，加上下擺、領口與袖扣都為束口設計，格外保暖。

長版的格紋開襟針織外套建議內搭上印花的無袖背心，兩者都以細緻的編織或幾何圖形，賦予單品豐富表情，飾品小物則有一款隨身攜帶的鏈條卡夾，卡夾側邊刻以保有未修邊、流蘇感的毛線鬚鬚，隨性、寫意，展現不受拘束的自由活力。

長版格紋開襟針織外套，15,190元。圖／Maje提供
長版格紋開襟針織外套，15,190元。圖／Maje提供
白色LOGO圖案T恤，3,990元。圖／Maje提供
白色LOGO圖案T恤，3,990元。圖／Maje提供
粉色、針織、浪漫的春天氣息，是本次Maje「Rabbit Girl On The Moon」兔年春節系列的主元素。圖／Maje提供
粉色、針織、浪漫的春天氣息，是本次Maje「Rabbit Girl On The Moon」兔年春節系列的主元素。圖／Maje提供
粉紅色針織百褶裙，9,190元。圖／Maje提供
粉紅色針織百褶裙，9,190元。圖／Maje提供

玉兔

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