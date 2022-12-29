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前進中東！蕭邦贊助紅海國際電影節打造第二個坎城影展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦成為在吉達舉辦的紅海國際電影節的合作夥伴。圖／蕭邦提供
蕭邦成為在吉達舉辦的紅海國際電影節的合作夥伴。圖／蕭邦提供

瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）總裁與藝術總監Caroline Scheufele熱愛電影藝術，自1998年開始成為法國坎城影展的官方贊助，除了以精湛的珠寶工藝打造金棕櫚獎座，還有冠名獎項提攜新世代的優秀演員。今年，延續這項傳統，品牌宣布將成為在吉達舉辦的紅海國際電影節的合作夥伴。同時，向來是「世界上最壯麗的比賽」1000 Miglia官方贊助的蕭邦，也宣布將延伸與這賽事的合作，將自今年起正式成為阿拉伯聯合大公國1000 Miglia Experience UAE賽車運動比賽的官方合作夥伴。

掌理蕭邦品牌的Scheufele家族，由妹妹Caroline Scheufele和哥哥Karl-Friedrich Scheufele共同擔任聯合總裁，對珠寶與美學品味相當有想法的Caroline更兼任高級珠寶的藝術總監，而哥哥Karl-Friedrich則一手打造了品牌如今備受稱譽的L.U.C表廠。品牌對於坎城影展和1000 Miglia骨董車賽事的長期贊助，出自這對姐弟私人的愛好：電影和骨董車。

沙烏地阿拉伯吉達紅海國際電影節今年自12月1日起至10日止為期10天，期間蕭邦攜手美國知名雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）、沙烏地阿拉伯經銷商Attar United，共同於吉達柏悅酒店舉辦電影節次日的Women in Cinema晚宴，蕭邦聯合總裁與藝術總監Caroline Scheufele、電影節首席執行官Mohammed Al Turki以及許多國際知名明星如法國巨星艾曼紐琵雅（Emmanuelle Béart）等人皆出席這場與高級珠寶一起閃閃發光的晚宴。蕭邦也在12月8日頒發青年新星獎（Chopard Young Rising Star Award），支持新世代的電影人才。

而中東首屆1000 Miglia Experience UAE賽事則是於今年12月5日於杜拜展開，一百名賽車手將駕駛傳奇老爺車和現代的超級跑車，在為期五天的時間內穿越阿拉伯聯合大公國的七大公國，身為合作夥伴的蕭邦品牌大使、傳奇車手Jacky Ickx和蕭邦合總裁Karl-Friedrich Scheufele 、其女Caroline-Marie Scheufele共同參賽，並出席蕭邦於12月4日晚間在杜拜柏悅酒店所舉辦的開幕儀式。蕭邦也攜手鐘表商Ahmed Seddiqi & Sons推出擁有精密天文台認證的機芯的Mille Miglia GTS Chrono腕表系列，限量發行25枚，以及另外兩款專門為獲勝車隊的特別設計表款。

女星Dorra Zarrouk配戴蕭邦珠寶出席2022紅海國際電影節紅毯。圖／蕭邦提供
女星Dorra Zarrouk配戴蕭邦珠寶出席2022紅海國際電影節紅毯。圖／蕭邦提供
蕭邦成為在吉達舉辦的紅海國際電影節的合作夥伴，並頒發蕭邦青年新星獎。圖／蕭邦提供
蕭邦成為在吉達舉辦的紅海國際電影節的合作夥伴，並頒發蕭邦青年新星獎。圖／蕭邦提供
法國女星艾曼紐琵雅配戴蕭邦珠寶出席2022紅海國際電影節紅毯。圖／蕭邦提供
法國女星艾曼紐琵雅配戴蕭邦珠寶出席2022紅海國際電影節紅毯。圖／蕭邦提供

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