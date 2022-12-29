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蝦皮購物「新春狂購月」開跑！經典年菜、伴手禮限時5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「新春狂購月」即日起至2023年1月25日開跑，經典年菜、伴手禮最低5折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春狂購月」即日起至2023年1月25日開跑，經典年菜、伴手禮最低5折起。圖／蝦皮購物提供

農曆春節即將到來，據蝦皮購物觀察，近日站上年菜買氣成長超過6成，其中主打高CP值的千元年菜套組買氣最旺，烏魚子、佛跳牆榮登消費者最喜愛的年菜單品，伴手禮方面則以蛋捲、餅乾、肉乾等各式鹹甜點心最受青睞。蝦皮購物「新春狂購月」即日起至2023年1月25日登場，首波優惠主打年菜、伴手禮預購，攜手老協珍、呷七碗等近百家經典老牌年菜，打造最澎派的「美食年貨節」，除獻上全站299元起免運及全站、商城85折券等優惠，本次更獨家攜手金飾品牌「甜蜜約定」祭11萬開運黃金抽獎活動，2023年1月9日收看1想不到直播開箱黃金，再抽銀飾好禮。

蝦皮購物看準年節送禮需求，推出多款兔年限定禮盒限時5折起，即日起至2023年1月5日購買指定禮盒即可獲得限量刮刮樂，最大獎為星宇航空－東京來回機票；2023年1月1日更加碼整點下殺1元優惠，包括上野物產霜降雪花嫩肩牛排、泰國magmag還魂梅都只要銅板價。

年節將至，蝦皮購物美食年貨節網羅老協珍、呷七碗等近百家經典老牌年菜，包括年夜飯必備的「良品開飯－南門系列紅燒獅子頭」即日起至2023年1月1日優惠價179元；除夕圍爐經典菜色「品元堂佛跳牆」，快速復熱即可享用絕品珍饌，即日起至2023年1月1日優惠價309元；「老協珍新春年菜套組（蝦皮限定）」內含經典名菜火烔雞湯與豬腳，2023年1月2日至1月5日優惠價918元；「老協珍歡聚佛跳牆（附可口可樂™造型甕）」為老協珍全球獨家2023團圓年菜，嚴選頂級智利鮑魚、黑玉烏參、豬腳，更首度與可口可樂合作，2023年1月2日至1月5日優惠價2,880元。

蝦皮購物也集結各式甜、鹹點心禮盒，獻出限時5折起暖心價。選用台灣在地好食材的「聖保羅Q餅10入禮盒」2023年1月2日至1月5日優惠價410元；兔年限定的「水根肉乾Ｘ卡娜赫拉的小動物聯名過年禮盒」，超萌包裝送禮更加分，2023年1月2日至1月5日優惠價899元；「星巴克特選系列 - 新春禮盒」兩大經典沖泡飲品，2023年1月2日至1月5日優惠價469元；深受台灣及亞洲各國消費者喜歡的「海邊走走小綜合蛋捲禮盒」，3種招牌口味一次滿足，2023年1月2日至1月5日優惠價799元。

快車肉乾 X 蠟筆小新肉乾好厚呷禮盒，蝦皮購物2023年1月2日至1月5日優惠價448元。圖／蝦皮購物提供
快車肉乾 X 蠟筆小新肉乾好厚呷禮盒，蝦皮購物2023年1月2日至1月5日優惠價448元。圖／蝦皮購物提供
海邊走走小綜合蛋捲禮盒，蝦皮購物2023年1月2日至1月5日優惠價799元。圖／蝦皮購物提供
海邊走走小綜合蛋捲禮盒，蝦皮購物2023年1月2日至1月5日優惠價799元。圖／蝦皮購物提供
林太太魚鬆一口烏魚子，蝦皮購物2023年1月2日至1月5日優惠價350元。圖／蝦皮購物提供
林太太魚鬆一口烏魚子，蝦皮購物2023年1月2日至1月5日優惠價350元。圖／蝦皮購物提供
呷七碗年菜套組，蝦皮購物2023年1月2日至1月5日優惠價1,850元。圖／蝦皮購物提供
呷七碗年菜套組，蝦皮購物2023年1月2日至1月5日優惠價1,850元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物打造「美食年貨節」，即日起至2023年1月5日購買指定禮盒就有機會免費抽星宇航空－東京來回機票。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物打造「美食年貨節」，即日起至2023年1月5日購買指定禮盒就有機會免費抽星宇航空－東京來回機票。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 年菜 佛跳牆

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