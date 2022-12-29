一個便當999！大戶屋「豪華便當」吃得到整尾烤鰻魚

日式定食品牌「大戶屋」為迎接兔年到來，1月4起限量推出「豪華便當」，內含整尾鰻魚、鮭魚卵等食材。另外點購指定餐點，就可獲得「好康兔U券」，可以連續3個月加贈小菜或甜點。會員點購指定餐點，還有機會抽中日本雙人機票等贈禮。

大戶屋本次推出2款豪華便當。「蒲燒鰻魚鮭魚卵新春豪華便當」內含整尾的鰻魚，搭配上鮭魚卵、蛋絲，每份999元，可供2人共享；「蛤蜊鮭魚卵新春豪華便當」則是以江戶時代的深川飯為概念，將蛤蜊鋪蓋在白飯上，並搭配上玉子燒、鮭魚卵等食材，每份588元，適合1～2人品嚐。兩款便當於1月4日開放預購，並於1月18～20日期間限量供應。

1月4日至3月1日期間，凡點購定食並加購「兔來運轉188元加價購」，或點購「揚眉兔氣888雙人餐」，即贈送價值350元的「好康兔U券」。憑券於1月4日至3月1日期間內點購定食，皆可加贈迷你小魚豆腐沙拉、法式逗奶凍、炸雞塊等不同餐點，現賺80～150元。另外點購「蒲燒鰻魚鮭魚卵新春豪華便當」或「蛤蜊鮭魚卵新春豪華便當」，也可加贈「好康兔U券」1張。

1月4日至1月31日期間，享聚卡APP會員點購雙人餐或家架構，就可參加抽獎，有機會獲得日本雙人機票（價值3萬元），或是大戶屋300元享聚卡APP招待券12張（價值3,600元）、全家國際餐飲300元享聚卡APP優惠券5張（價值1,500元） 蒲燒鰻魚鮭魚卵新春豪華便當，每份999元。圖／全家國際餐飲提供

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