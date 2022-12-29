PRADA、Bottega Veneta年節限量包款 好運祝福巧收納
無論是歐美或亞洲，每年都有一個長假，成為心靈的小歇，更有對彼此關懷的體現。PRADA以中國農曆年為主軸，推出「新歲錦時」2023農曆新年廣告企劃，包含歌手蔡徐坤、演員春夏、模特兒杜鵑紛紛換上俐落的黑白造型，同時並以身上搭配的各式包款，演繹不隨時光更迭的優雅經典。
中國超模杜鵑以俐落的黑色上衣外套、短襪與高跟鞋搭配造型，除突顯過人身高，也讓手上的Cleo拋光牛皮肩背包格外醒目。這只纖薄的包款具有曼妙的弧形輪廓，加上提把後更成為一個略長的三角形，並呼應包款上品牌的經典三角徽標，訂價88,000元；以電影《踏血尋梅》獲第53屆香港電影金像獎影后的中國演員春夏則以黑色針織上衣、打褶長裙搭配手上白色Moon納帕軟皮革手提肩背包。除了皮革用料上乘，更是將2002生產、已絕版的經典包款重新復刻，因此飾以PRADA Re-Edtion 2002字樣，訂價86,000元。
同樣以農曆春節為主軸的Bottega Veneta則推出一只「Motion」短影片，表達「時間是極致奢華象徵」的概念，並推薦了2023農曆年限量包款，包含Arco Cassette紙質牛皮編織皮革斜背包、Candy Arco豔紅色托特包、Cassette鸚鵡綠編織皮革混色斜背包與Kalimero艷紅色水桶包，藉由豐富色彩與Bottega Veneta擅長的編織技法，要將一整年的祝福、好運與獨特風格，一次收羅。
紐約設計師品牌Thom Browne則推出2022假期甄選系列，不僅有實穿日常的鉛筆裙、短西褲、雕花漆亮皮樂福便鞋、討喜黑色的Hector皮革狗狗手拿包，特別留意的還有保暖取向的深藍色小羊毛滑雪Hector嵌花針織上衣，與深藍色滑雪Hector刺繡連帽外套，將人類最忠心的寵物狗狗、也是設計師的愛犬Hector加入設計，將讓人在凜冬中以最舒適的穿著慵懶度過假期。本系列將為期間限定推出，並僅在微風廣場的Thom Browne專門店、獨家發售。
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