快訊

影／濃煙竄天！南韓高速公路隧道大火狂燒 已知5死40傷

高雄大寮爆行刑式槍擊案！2男倒臥血泊中 1人頭部中彈不治

台中母子遭公車輾斃 家屬心碎5點聲明：警方處置完全違反常理

JISOO、高允貞都獨愛這包！歐膩這招裝飾小巧思學起來

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
亞洲最強部落客Irene Kim拎黑色的Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
亞洲最強部落客Irene Kim拎黑色的Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo氣質優雅、五官精緻，是Dior的品牌大使，日前在IG分享自己最新的Lady D-Joy提包，是今年早春系列最新的牡丹粉色藤格紋小羊皮款，配搭Cannage藤格紋圖案縫線，色調甜美迷人就像Jisoo給人的感覺，充滿童心的她還再次為自己的Dior包包掛上可愛的HELLO KITTY吊飾，是另外一種將包包「納為己有」、印上個人標籤的手法。

事實上，除了Jisoo，Lady D-Joy也是許多韓國時尚女星的最愛，包括近期因為《還魂2》中「空靈美貌」竄紅的高允貞、亞洲最強部落客Irene Kim、韓國時尚女星代表箕恩世、《Sweet Home》娃娃臉女星高旻示、以及花滑天后金妍兒等人，都在近期於社群分享了自己拎Lady D-Joy的穿搭。全新版本的Lady D-Joy手袋，以橫向設計重新演繹經典的Lady Dior包包，是當年代表法國時尚獻給戴安娜王妃的經典設計。Irene Kim以簡約都會的灰階穿搭襯托黑色Lady D-Joy，而高允貞的logo針織衫則為黑色包包增添活潑年輕氣質。箕恩世則以粉色皺摺紗裙禮服展現甜美夢幻風，在韓國人氣超高的則將包包融入日常的牛仔褲穿搭。

Dior在早春系列中2023Lady D-Joy換上了各種材質、顏色與尺寸：以銹褐色、牡丹粉、玫瑰粉、猩紅色與寶石藍打造的清新穿計感新裝，有的在傳統Cannage藤格紋圖案縫線中融入別具特色的縫線圖案，還有的款式採用奢華高雅的絲絨材質飾以金絲線植物園刺繡，遵循傳統安達盧西亞手工藝，呈獻精緻華美的花卉圖騰，每款Lady D-Joy都點綴優雅的淡金色飾面金屬「D.I.O.R.」吊飾。同時推出全新small和micro的小型款式，保有所有設計細節但整個縮小顯得更小巧可愛，可手提、肩背或斜背輕鬆駕馭各種造型可能。

亞洲最強部落客Irene Kim拎黑色的Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
亞洲最強部落客Irene Kim拎黑色的Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
韓國女團BLACKPINK成員、DIOR品牌大使JISOO拎玫瑰粉色Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
韓國女團BLACKPINK成員、DIOR品牌大使JISOO拎玫瑰粉色Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
Lady D-Joy Small黑色藤格紋小羊皮手拿包與可拆式鍊帶肩帶，13萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Joy Small黑色藤格紋小羊皮手拿包與可拆式鍊帶肩帶，13萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Joy 牡丹粉籐格紋小羊皮中型提包，15萬元。圖／DIOR提供
Lady D-Joy 牡丹粉籐格紋小羊皮中型提包，15萬元。圖／DIOR提供
Lady D-Joy micro玫瑰粉籐格紋小羊皮手拿包與可拆式鍊帶，97,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Joy micro玫瑰粉籐格紋小羊皮手拿包與可拆式鍊帶，97,000元。圖／DIOR提供
亞洲花滑天后金妍兒拎白色Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
亞洲花滑天后金妍兒拎白色Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO與高允貞拎玫瑰粉色Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO與高允貞拎玫瑰粉色Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
韓國時尚女星箕恩世拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
韓國時尚女星箕恩世拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
韓國女團BLACKPINK成員、DIOR品牌大使JISOO拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
韓國女團BLACKPINK成員、DIOR品牌大使JISOO拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
《還魂2》高允貞拎黑色的Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
《還魂2》高允貞拎黑色的Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
韓國時尚女星箕恩世拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
韓國時尚女星箕恩世拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
韓國女團BLACKPINK成員、DIOR品牌大使JISOO拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
韓國女團BLACKPINK成員、DIOR品牌大使JISOO拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
Lady D-Joy micro黑色籐格紋小羊皮手拿包與可拆式鍊帶，97,000元。圖／DIOR提供
Lady D-Joy micro黑色籐格紋小羊皮手拿包與可拆式鍊帶，97,000元。圖／DIOR提供
《Sweet Home》娃娃臉女星高旻示拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
《Sweet Home》娃娃臉女星高旻示拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
《還魂2》高允貞拎黑色的Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG
《還魂2》高允貞拎黑色的Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG

Dior 女星

延伸閱讀

BLACKPINK最近愛上這台「小車車」 Lisa太興奮差點「翻車」，Jisoo到處被載享受公主待遇

繼Jisoo後，傳「足球一哥」與金高銀熱戀！孫興慜緋聞女友都來頭不小「IG互動成關鍵」

太嗨脫到剩內衣！Jennie「黑bra短裙秀電臀舞」　BLACKPINK全員舞台裝來頭不簡單

果然是BLACKPINK門面！Jisoo以清透妝容+野生眉登封　自然氣息美到粉絲一度認不出

相關新聞

JISOO、高允貞都獨愛這包！歐膩這招裝飾小巧思學起來

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo氣質優雅、五官精緻，是Dior的品牌大使，日前在IG分享自己最新的Lady D-...

日本超可愛的倉鼠《助六の日常》快閃店中和環球登場

《助六の日常》是日本插畫家​GOTTE所養的一隻小倉鼠，​GOTTE以其為創作主角，以可愛寫實的筆觸畫風畫出了助六的生活...

限時10天！燦坤會員特典百萬K幣天天抽 舊換新回饋萬元

燦坤年前最強檔會員特典重磅登場，自12月30日起至2023年1月8日連續10天，天天推出超狂折扣與超值回饋，不僅有百萬燦...

要選「橄欖綠」、「湖水綠」，還是「薄荷綠」？TISSOT都準備好了！

「綠色」是近年鐘表市場最熱門的關鍵字，幾乎各個品牌都因應消費者喜愛，推出各式不同綠面表款，來提升佔有率。而在2023年即將滿170歲的天梭表（TISSOT）更是憑著橄欖綠、湖水綠，以及即將上市的話題配色「薄荷綠」等PRX腕表，讓每個人都能找到屬於自己熱愛的綠色手表。

兔年最吸睛！2023台灣燈會限定「兔耳燈」網路限量開搶

台灣燈會睽違23年重返台北，首次在市中心舉辦「城市型燈會」，為加深觀展體驗，台北市政府與Pinkoi合作，結合在地設計品...

寶格麗 x 富藝斯鐘表 限定推出OCTO FINISSIMO超薄神作

創新、創意與自由，是頂級製表品牌寶格麗（BVLGARI）與國際拍賣行富藝斯的鐘表部門（Phillips in Assoc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。