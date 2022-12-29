JISOO、高允貞都獨愛這包！歐膩這招裝飾小巧思學起來

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo氣質優雅、五官精緻，是Dior的品牌大使，日前在IG分享自己最新的Lady D-Joy提包，是今年早春系列最新的牡丹粉色藤格紋小羊皮款，配搭Cannage藤格紋圖案縫線，色調甜美迷人就像Jisoo給人的感覺，充滿童心的她還再次為自己的Dior包包掛上可愛的HELLO KITTY吊飾，是另外一種將包包「納為己有」、印上個人標籤的手法。

事實上，除了Jisoo，Lady D-Joy也是許多韓國時尚女星的最愛，包括近期因為《還魂2》中「空靈美貌」竄紅的高允貞、亞洲最強部落客Irene Kim、韓國時尚女星代表箕恩世、《Sweet Home》娃娃臉女星高旻示、以及花滑天后金妍兒等人，都在近期於社群分享了自己拎Lady D-Joy的穿搭。全新版本的Lady D-Joy手袋，以橫向設計重新演繹經典的Lady Dior包包，是當年代表法國時尚獻給戴安娜王妃的經典設計。Irene Kim以簡約都會的灰階穿搭襯托黑色Lady D-Joy，而高允貞的logo針織衫則為黑色包包增添活潑年輕氣質。箕恩世則以粉色皺摺紗裙禮服展現甜美夢幻風，在韓國人氣超高的則將包包融入日常的牛仔褲穿搭。

Dior在早春系列中2023Lady D-Joy換上了各種材質、顏色與尺寸：以銹褐色、牡丹粉、玫瑰粉、猩紅色與寶石藍打造的清新穿計感新裝，有的在傳統Cannage藤格紋圖案縫線中融入別具特色的縫線圖案，還有的款式採用奢華高雅的絲絨材質飾以金絲線植物園刺繡，遵循傳統安達盧西亞手工藝，呈獻精緻華美的花卉圖騰，每款Lady D-Joy都點綴優雅的淡金色飾面金屬「D.I.O.R.」吊飾。同時推出全新small和micro的小型款式，保有所有設計細節但整個縮小顯得更小巧可愛，可手提、肩背或斜背輕鬆駕馭各種造型可能。 亞洲最強部落客Irene Kim拎黑色的Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG 韓國女團BLACKPINK成員、DIOR品牌大使JISOO拎玫瑰粉色Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG Lady D-Joy Small黑色藤格紋小羊皮手拿包與可拆式鍊帶肩帶，13萬5,000元。圖／DIOR提供 Lady D-Joy 牡丹粉籐格紋小羊皮中型提包，15萬元。圖／DIOR提供 Lady D-Joy micro玫瑰粉籐格紋小羊皮手拿包與可拆式鍊帶，97,000元。圖／DIOR提供 亞洲花滑天后金妍兒拎白色Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG DIOR品牌大使JISOO與高允貞拎玫瑰粉色Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG 韓國時尚女星箕恩世拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG 韓國女團BLACKPINK成員、DIOR品牌大使JISOO拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG 《還魂2》高允貞拎黑色的Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG 韓國時尚女星箕恩世拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG 韓國女團BLACKPINK成員、DIOR品牌大使JISOO拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG Lady D-Joy micro黑色籐格紋小羊皮手拿包與可拆式鍊帶，97,000元。圖／DIOR提供 《Sweet Home》娃娃臉女星高旻示拎Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG 《還魂2》高允貞拎黑色的Lady D-Joy包。圖／摘自藝人IG

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