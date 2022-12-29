日本超可愛的倉鼠《助六の日常》快閃店中和環球登場
《助六の日常》是日本插畫家GOTTE所養的一隻小倉鼠，GOTTE以其為創作主角，以可愛寫實的筆觸畫風畫出了助六的生活日常。現在《助六の日常》快閃店12/29-1/31在環球購物中心新北中和B2現身，現場有立體助六公仔搭配向日葵花型拱門、首次亮相10米長的「萌萌出遊主題牆」等4大打卡牆讓粉絲拍個夠，快閃店同步推出30款全新周邊，還有香噴噴的助六造型雞蛋糕。
《助六の日常》快閃店以花園為主題，4大打卡牆可先在窗台與快樂聊天的「助六與JIRO」合影，接著跟和服裝扮的助六一起坐在向日葵花下享受著暖暖陽光，在10米長的「萌萌出遊主題牆」與開心歡呼的JIRO、眺望遠方的助六以及可愛雙手合十的向日葵合影。最後記得與座落在向日葵花型拱門下的立體助六公仔合照，別忘了還有助六造型雞蛋糕。
呼應冬季，「助六與JIRO」全新周邊也充滿溫暖風格，像是抱緊棉被取暖的助六及戴上帽子將臉包圓圓等造型「暖手枕」，還有從蛋殼中破殼而出的助六、懶洋洋地趴在滑鼠上及萌萌發呆等造型「抱枕」，另有萌感十足的「絨毛零錢包」、毛茸茸柔軟觸感的「絨毛筆記本」、在家也能可愛一波的「助六造型髮帶」等。
也有各種實用的助六周邊，像是「雙層保鮮盒」、大容量「環保餐盒」，助六「保溫瓶」。還有各種俏皮模樣的助六「無框畫」，可掛在家中天天感受助六的可愛魅力。
《助六の日常》POP UP STORE資訊
地點：Global Mall 環球購物中心新北中和B2（新北市中和區中山路三段122號B2）
日期：12月29日至1月31日
時間：周一至周日11：00-22：00
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