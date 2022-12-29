限時10天！燦坤會員特典百萬K幣天天抽 舊換新回饋萬元

燦坤年前最強檔會員特典重磅登場，自12月30日起至2023年1月8日連續10天，天天推出超狂折扣與超值回饋，不僅有百萬燦坤K幣天天抽，滿額直接送Dyson吸塵器、MacBook Pro、Blueair清淨機，還有1日限定商品下殺3.4折起。而因應經濟部「家電汰舊換新節能補助政策」明年新上路，燦坤更搶先推出加碼方案，活動期間購買冰箱、洗衣機、空調、電視4大類節能家電，限時加碼最高5,000K幣回饋，連同政府補助等於最高可省萬元。

會員特典期間消費滿300元起，即可參加天天抽燦坤K幣抽獎活動．總金額高達100萬燦坤K幣，活動期間購買指定商品用燦坤K幣可再享加倍折抵回饋，最高金額可放大4倍折抵最精省。燦坤更與7大銀行聯手，活動期間刷指定7大銀行信用卡滿額最高回饋6,000燦坤K幣。Surpass會員除了豪華滿額禮，再獨享K幣滿額回饋，消費滿50萬加碼送5,000K幣。

此次燦坤會員特典更配合政府政策主打汰舊換新，購買指定家電商品還可再享品牌舊換新加碼贈禮，最熱門的新手機及平板舊換新加碼折抵再送贈品超級划算，iPhone 14 Plus 256GB會員促銷價32,999 元，送市價1,380元的UAG保護殼及獨家好禮2選1，Apple舊換新折抵金額還能再加碼10%；凡於活動期間購買空調、電視、冰箱、洗衣機或是萬元以上的小家電，即可享Samsung Galaxy Tab指定平板機型加購促銷價優惠，最高可再現折千元。

而準備迎接新春假期與歡樂的寒假，燦坤主打3大熱門遊戲限時開搶，Nintendo Switch+運動同捆組只要8,080元，再送任天堂隨身包及背包禮品組；超夯的PS5諸神黃昏同捆組+G29賽車方向盤會員促銷價27,370元，現折2,700元，加碼再送市價1,900元的Driving Force Shifter變速器，燦坤超多遊戲現貨不必等，讓你放假玩好玩滿。 （左起）燦坤1C資通訊事業部採購長陳柏蒼與2C生活家電事業部採購長李榮森攜手宣布燦坤「不離開 永遠在」會員特典限時10天盛大開跑。記者沈昱嘉／攝影 任天堂Switch+運動同捆組只要8,080元，再送任天堂隨身包及背包禮品組，預先為年假做好玩樂準備。記者沈昱嘉／攝影 筆電限時下殺6.3折起，指定商品再送Microsoft 365及燦坤BoBee Care 1年保固，舊換新再享最高折抵14,800元優惠。記者沈昱嘉／攝影 燦坤董事長林技典表示，響應2023汰舊換新補助政策，燦坤重磅獨家加碼送5,000 K幣，最高折扣上看萬元。圖／燦坤提供 燦坤會員特典送超狂，滿額直接送Dyson吸塵器、MacBook Pro、Blueair清淨機等好禮。記者沈昱嘉／攝影

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