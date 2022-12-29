要選「橄欖綠」、「湖水綠」，還是「薄荷綠」？TISSOT都準備好了！

「綠色」是近年鐘表市場最熱門的關鍵字，幾乎各個品牌都因應消費者喜愛，推出各式不同綠面表款，來提升佔有率。而在2023年即將滿170歲的天梭表（TISSOT）更是憑著橄欖綠、湖水綠，以及即將上市的話題配色「薄荷綠」等PRX腕表，讓每個人都能找到屬於自己熱愛的綠色手表。

TISSOT PRX系列在1978年首度推出，2021年時重新再版推出旋即成為這兩年，品牌的熱銷款式，連全球總裁Sylvain Dolla先生在受訪時都覺得意外。纖薄表殼、一體式成型鍊帶，結合70年代復古氛圍，和帶有運動元素，配戴性佳又易於搭配服裝，因此受到非腕表玩家群族的喜愛。所以TISSOT緊抓市場熱潮，也在PRX系列中推出不少綠色款的設計，像是飾有湖水綠太陽光芒紋和鍍鎳時標和指標的石英表款，纖薄輕巧配備藍寶石水晶表鏡和帶日期顯示功能。提供表徑40毫米及35毫米選擇，兩種尺寸亦可作為對表組合。

天梭表PRX系列石英腕表，精鋼表殼、表鍊，11,300元。圖／TISSOT提供

而PRX系列中的自動上鍊腕表，搭載帶有Nivachron高抗磁游絲的POWERMATIC 80機芯，以及「橄欖綠」格紋表盤，表殼還經過髮絲紋和拋光不同打磨技巧的裝飾，超值性價比，是許多玩家最愛。除了湖水綠跟橄欖綠之外，在年末時TISSOT還預告，在2023年將要在台灣的直營門市與網路商店上架一只「薄荷綠」PRX系列石英腕表。這只全新配色表款，在歐洲先行開賣時就引起討論話題，更有媒體評價為2022年最佳表款之一，僅提供表徑40毫米款式，明亮色彩，就如同外國網友所說「戴上手，絕對搶眼」。

天梭表PRX系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，21,100元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX系列石英腕表，表徑40毫米，精鋼表殼、表鍊，11,300元。圖／TISSOT提供

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