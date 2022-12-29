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兔年最吸睛！2023台灣燈會限定「兔耳燈」網路限量開搶

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台灣燈會睽違23年重返台北，台北市政府與Pinkoi合作，第一波推出兔年限定「兔耳燈」，開放線上限量搶先預購。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
台灣燈會睽違23年重返台北，台北市政府與Pinkoi合作，第一波推出兔年限定「兔耳燈」，開放線上限量搶先預購。圖／台灣燈會、Pinkoi提供

台灣燈會睽違23年重返台北，首次在市中心舉辦「城市型燈會」，為加深觀展體驗，台北市政府與Pinkoi合作，結合在地設計品牌能量，首次於台灣燈會推出多項燈會周邊商品，第一波推出兔年限定「兔耳燈」，打破傳統紙雕提燈概念，讓大家可以穿戴「燈」在身上，開放線上限量搶先預購。

觀賞燈會時戴上「兔耳燈」，讓自己也成為燈會的一部分，「兔耳燈」由Pinkoi與天晴設計事務所合作設計製作，兔耳朵為造型充氣氣球，耳朵內有LED燈閃亮，不鏽鋼材質的髮箍可以彈性調整鬆緊。「兔耳燈」為DIY組裝式的設計，共有2個款式，「經典白色款」為白底橘點配色設計，為最經典的小白兔造型，；「未來炫彩款」採用的金屬色澤的鍍膜設計，隨著光線或角度變化，兔耳的顏色也七彩多樣，呈現城市的未來感，。

本次台灣燈會期間，北市府除了在松菸及信義香堤大道開設實體商店販售多項周邊商品外，也於官方授權電商通路Pinkoi「2023台灣燈會周邊商品專區」同步開賣，其中燈會限定「兔耳燈」搶先開放網路預購，限量13, 000組，每人每款限購2組，數量有限售完為止，「經典白兔款」1組售價299元、2組售價500元，「未來炫彩款」1組售價299元。網路預購除了可於2023年2月1日至燈會現場（台北市政府1樓）領取免運之外，也推出宅配與超商取貨方案，2023年1月30日起出貨，宅配運費130元，超商取貨運費80元，讓全台灣的民眾都能買到。

台灣燈會推出兔耳燈「未來炫彩款」，開放線上限量搶先預購，1組售價299元。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
台灣燈會推出兔耳燈「未來炫彩款」，開放線上限量搶先預購，1組售價299元。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
台灣燈會推出兔耳燈「經典白兔款」，開放線上限量搶先預購，1組售價299元、2組售價500元。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
台灣燈會推出兔耳燈「經典白兔款」，開放線上限量搶先預購，1組售價299元、2組售價500元。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
台灣燈會推出兔耳燈「經典白兔款」，開放線上限量搶先預購，1組售價299元、2組售價500元。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
台灣燈會推出兔耳燈「經典白兔款」，開放線上限量搶先預購，1組售價299元、2組售價500元。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
台灣燈會限量推出兔耳燈「未來炫彩款」，開放線上限量搶先預購，1組售價299元。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
台灣燈會限量推出兔耳燈「未來炫彩款」，開放線上限量搶先預購，1組售價299元。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
台灣燈會睽違23年重返台北，台北市政府與Pinkoi合作，第一波推出兔年限定「兔耳燈」，開放線上限量搶先預購。圖／台灣燈會、Pinkoi提供
台灣燈會睽違23年重返台北，台北市政府與Pinkoi合作，第一波推出兔年限定「兔耳燈」，開放線上限量搶先預購。圖／台灣燈會、Pinkoi提供

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