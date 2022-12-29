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美式軟餅乾、手工曲奇！Mrs. Fields、BAC餅乾禮盒登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
揚眉兔氣手工曲奇禮盒，售價480元。圖／BAC提供
揚眉兔氣手工曲奇禮盒，售價480元。圖／BAC提供

甜甜的餅乾，一直是年節送禮的人氣產品。美式軟餅乾「Mrs. Fields美國菲爾斯太太」今年就推出2款以軟餅乾為主的春節禮盒，至於BAC則是推出了「疊疊酥禮盒」、「揚眉兔氣手工曲奇禮盒」等不同選擇。

來自美國的軟餅乾「Mrs. Fields美國菲爾斯太太」，今年集結旗下的人氣口味，推出「兔寶報喜」、「花團錦兔」2款禮盒。外觀使用美式手繪風格的兔子圖樣，呼應兔年主題，兩款禮盒內含經典奶油餅乾、半甜巧克力餅乾、牛奶巧克力粒餅乾、三重巧克力餅乾、燕麥葡萄乾核桃餅乾、白巧克力夏威夷果仁餅乾、肉桂度朵餅乾及新口味抹茶白巧克力餅乾等8個口味品項，其中「兔寶報喜」禮盒內裝24入，每一個口味餅乾各3入，售價1,000元；「花團錦兔」禮盒內裝16入，每一個口味餅乾各2入，售價720元。1月1日前下訂，滿2萬可享95折，折後滿2萬元，再享5%回饋。

BAC今年推出2款春節限定禮盒。「疊疊酥禮盒」使用酥鬆餅皮包裹傳統餅餡中常見的黑棗、烏梅，帶來醇厚與酸甜滋味，並添加核桃粒增加口感及堅果香氣，也讓創意年節零嘴換上新意，每盒8入，售價550元。「揚眉兔氣手工曲奇禮盒」則是選用「小鹿班比」中的「桑普兔」作為包裝的視覺元素，並且搭配上起司奶香曲奇餅乾，嘗得到鹹甜兼具的滋味，每盒18入，售價480元。購買兩款禮盒，即可獲精美提袋。

「疊疊酥禮盒」，每盒8入，售價550元。圖／BAC提供
「疊疊酥禮盒」，每盒8入，售價550元。圖／BAC提供
Mrs. Fields美國菲爾斯太太集結旗下的人氣口味，推出「兔寶報喜」、「花團錦兔」2款禮盒。圖／Mrs. Fields美國菲爾斯太太提供
Mrs. Fields美國菲爾斯太太集結旗下的人氣口味，推出「兔寶報喜」、「花團錦兔」2款禮盒。圖／Mrs. Fields美國菲爾斯太太提供

巧克力 美國 春節

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