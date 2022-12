寶格麗 x 富藝斯鐘表 限定推出OCTO FINISSIMO超薄神作

創新、創意與自由,是頂級製表品牌寶格麗(BVLGARI)與國際拍賣行富藝斯的鐘表部門(Phillips in Association with Bacs & Russo)共通的信念,也是雙方攜手推出Octo Finissimo限量表款的根基,在設計與細節上融入相同的價值觀與對彼此的敬重,聯手改寫經典設計,讓Octo Finissimo表款多元性更加豐富可期。特別版限量50只,將由Phillips Watches發售。

2022年是寶格麗當今主力男表Octo系列問世十週年之際,系列設計結合超凡的鐘表工藝、各項技術突破、經典造型以及完美無瑕的純色美學,其中的Octo Finissimo子系列,更是10年來8度締造世界超薄紀錄的原創神作,完美體現寶格麗鐘表基因中的義式美學設計與瑞士製表工藝。

寶格麗設計團隊和Phillips in Association with Bacs & Russo聯手打造Octo特別版,以精確的幾何點名根基於羅馬的美學歷程,同時向恢弘義大利建築與20世紀設計師致敬:以中軸為中心呈現出「鏡像」對稱的完美平衡、蝕刻於八角形中的圓圈創造衝突的對比層次、獨特的霧面噴砂鈦金質感表盤演繹光影之美。聯名版腕表並搭載Octo系列中最常使用的超薄紀錄機芯BVL 138 ,更大膽捨去此系列往往設在7 點鐘位置的小秒針盤,以更為純粹的極簡風格呈現極簡之美,讓人在閱讀腕表時將視覺重點聚焦於鐫刻面盤與其大型時標與刻度圈,而這些配置的色彩還會依據光線,從黑色變成灰色再轉為黃銅色,為鑑賞讀時注入嶄新的樂趣。 BVLGARI OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版,40毫米噴砂鈦金屬表殼、超薄機械自動上鍊機芯BVL 138,特別表款由Phillips Watches限量發售50只。圖/寶格麗提供 BVLGARI OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版,40毫米噴砂鈦金屬表殼、超薄機械自動上鍊機芯BVL 138,特別表款由Phillips Watches限量發售50只。圖/寶格麗提供 BVLGARI OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版,40毫米噴砂鈦金屬表殼、超薄機械自動上鍊機芯BVL 138,特別表款由Phillips Watches限量發售50只。圖/寶格麗提供

