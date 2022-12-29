快訊

白家綺現身了！數度哽咽、泛淚 一句話回應「仍信宋逸民？」

寶格麗 x 富藝斯鐘表 限定推出OCTO FINISSIMO超薄神作

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版，40毫米噴砂鈦金屬表殼、超薄機械自動上鍊機芯BVL 138，特別表款由Phillips Watches限量發售50只。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版，40毫米噴砂鈦金屬表殼、超薄機械自動上鍊機芯BVL 138，特別表款由Phillips Watches限量發售50只。圖／寶格麗提供

創新、創意與自由，是頂級製表品牌寶格麗（BVLGARI）與國際拍賣行富藝斯的鐘表部門（Phillips in Association with Bacs & Russo）共通的信念，也是雙方攜手推出Octo Finissimo限量表款的根基，在設計與細節上融入相同的價值觀與對彼此的敬重，聯手改寫經典設計，讓Octo Finissimo表款多元性更加豐富可期。特別版限量50只，將由Phillips Watches發售。

2022年是寶格麗當今主力男表Octo系列問世十週年之際，系列設計結合超凡的鐘表工藝、各項技術突破、經典造型以及完美無瑕的純色美學，其中的Octo Finissimo子系列，更是10年來8度締造世界超薄紀錄的原創神作，完美體現寶格麗鐘表基因中的義式美學設計與瑞士製表工藝。

寶格麗設計團隊和Phillips in Association with Bacs & Russo聯手打造Octo特別版，以精確的幾何點名根基於羅馬的美學歷程，同時向恢弘義大利建築與20世紀設計師致敬：以中軸為中心呈現出「鏡像」對稱的完美平衡、蝕刻於八角形中的圓圈創造衝突的對比層次、獨特的霧面噴砂鈦金質感表盤演繹光影之美。聯名版腕表並搭載Octo系列中最常使用的超薄紀錄機芯BVL 138 ，更大膽捨去此系列往往設在7 點鐘位置的小秒針盤，以更為純粹的極簡風格呈現極簡之美，讓人在閱讀腕表時將視覺重點聚焦於鐫刻面盤與其大型時標與刻度圈，而這些配置的色彩還會依據光線，從黑色變成灰色再轉為黃銅色，為鑑賞讀時注入嶄新的樂趣。

BVLGARI OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版，40毫米噴砂鈦金屬表殼、超薄機械自動上鍊機芯BVL 138，特別表款由Phillips Watches限量發售50只。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版，40毫米噴砂鈦金屬表殼、超薄機械自動上鍊機芯BVL 138，特別表款由Phillips Watches限量發售50只。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版，40毫米噴砂鈦金屬表殼、超薄機械自動上鍊機芯BVL 138，特別表款由Phillips Watches限量發售50只。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版，40毫米噴砂鈦金屬表殼、超薄機械自動上鍊機芯BVL 138，特別表款由Phillips Watches限量發售50只。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版，40毫米噴砂鈦金屬表殼、超薄機械自動上鍊機芯BVL 138，特別表款由Phillips Watches限量發售50只。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO特別版，40毫米噴砂鈦金屬表殼、超薄機械自動上鍊機芯BVL 138，特別表款由Phillips Watches限量發售50只。圖／寶格麗提供

延伸閱讀

相信就會有奇蹟！寶格麗獻限定吊墜及水晶包迎農曆新春

催淚神作「想見你」回來了！孫盛希揭幕後心酸

LV「路易威登獨立創意製錶獎」是什麼？錶迷、製錶設計師一定要認識！

山下智久獻唱寶格麗 最強童顏廣末涼子與木村女兒同台

相關新聞

寶格麗 x 富藝斯鐘表 限定推出OCTO FINISSIMO超薄神作

創新、創意與自由，是頂級製表品牌寶格麗（BVLGARI）與國際拍賣行富藝斯的鐘表部門（Phillips in Assoc...

「鬼鬼」吳映潔日本逛街私服穿搭 靠PALLADIUM輕鬆穿梭室內外

出遊時你是「輕裝上路」還是「塞滿行李箱」？或許衣服可以帶很多，但鞋款體積大，不方便帶著一同旅遊，因此挑一雙好搭配又好穿的鞋，絕對是打包行李時的重點！如同女星「鬼鬼」吳映潔在instagram上曬出久違的日本逛街美照時，就選穿PALLADIUM的靴款來搭配，更表示這款鞋「是出外走走的好夥伴呦！！！」

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》快閃店 安妮亞公仔首登場

近期話題延燒的動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》要辦快閃店了！將於2022年12月29日至2023年2月28日在台...

康是美「卡娜赫拉的小動物福袋、福箱」 元旦限量開賣

即將跨入新的一年，是否期許一個全新的出發呢？康是美於新年時節攜手超夯人氣肖像「卡娜赫拉的小動物」推出新春福袋、福箱，共計...

限量7萬張！愛買量販「兔年刮刮卡」百元抽3大熱門機票

迎接農曆春節，愛買量販即日起至2023年1月31日為期35天推出多重優惠，包括「新春大採買元月指定日滿額享9折」、「兔年...

板橋大遠百、宏匯廣場餐飲戰 「初魚」「海底撈」先後插旗

板橋大遠百、新莊宏匯廣場掀起一波餐飲升格戰，繼宏匯港場引進「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」，以及乾杯集團旗下的「乾杯燒肉」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。