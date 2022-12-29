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「鬼鬼」吳映潔日本逛街私服穿搭 靠PALLADIUM輕鬆穿梭室內外

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
女星「鬼鬼」吳映潔曬出久違的日本逛街美照時，就選穿PALLADIUM的靴款來搭配，更表示這款鞋「是出外走走的好夥伴呦！！！」圖／摘自instagram
女星「鬼鬼」吳映潔曬出久違的日本逛街美照時，就選穿PALLADIUM的靴款來搭配，更表示這款鞋「是出外走走的好夥伴呦！！！」圖／摘自instagram

出遊時你是「輕裝上路」還是「塞滿行李箱」？或許衣服可以帶很多，但鞋款體積大，不方便帶著一同旅遊，因此挑一雙好搭配又好穿的鞋，絕對是打包行李時的重點！如同女星「鬼鬼」吳映潔在instagram上曬出久違的日本逛街美照時，就選穿PALLADIUM的靴款來搭配，更表示這款鞋「是出外走走的好夥伴呦！！！」

以軍風靴款著稱的PALLADIUM絕對是街頭最常見的品牌之一，因為部分系列不僅有防水機能，重點是還很舒適，若搭配拉鍊的款式，更是方便穿脫，使人輕鬆切換室內外場合。所以，吳映潔即便是久違的到日本出遊，也是挑選了PALLADIUM的PAMPA X TECH WP+米其林科技聯名防水靴隨行，甚至力讚說「不只輕量還有快穿設計，更有防水機能能夠面對多變環境的全天候適應力」。在過去PALLADIUM便曾和法國輪胎製作大廠米其林合作，推出受到熱烈討論的PAMPA X TECH全天候概念系列靴款，但當時僅有男款呈現，讓不少女性消費者略為失望。因此為反映市場的需求，PALLADIUM便在這季打造了全新的聯名PAMPA X TECH WP+防水靴，就加入了女款。

PAMPA X TECH WP+米其林科技聯名防水靴，除了延續防水性能，外型設計成一片式快穿鞋口，可一秒輕鬆套上。圖／PALLADIUM提供
PAMPA X TECH WP+米其林科技聯名防水靴，除了延續防水性能，外型設計成一片式快穿鞋口，可一秒輕鬆套上。圖／PALLADIUM提供

全新的PAMPA X TECH WP+米其林科技聯名防水靴，除了延續經典橘標防水性能，以及導入米其林胎紋上的3D花紋刀槽設計的大底之外，外型設計成一片式快穿鞋口，可一秒輕鬆套上。但不僅有各項實用機能，PALLADIUM還在內裡則採用蜂巢式彈力透氣鞋墊加上DRI-LEX Eco再生吸濕排汗內裡，提升長時間穿著的透氣度與行走舒適度。因此，才會受到吳映潔的青睞，成為她出遊私服穿搭不可或缺的單品。

PALLADIUM PAMPA X TECH WP+米其林科技聯名防水靴，3,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PAMPA X TECH WP+米其林科技聯名防水靴，3,980元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PAMPA X TECH WP+米其林科技聯名防水靴，3,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PAMPA X TECH WP+米其林科技聯名防水靴，3,980元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PAMPA X TECH WP+米其林科技聯名防水靴，3,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PAMPA X TECH WP+米其林科技聯名防水靴，3,980元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PAMPA X TECH WP+米其林科技聯名防水靴，3,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PAMPA X TECH WP+米其林科技聯名防水靴，3,980元。圖／PALLADIUM提供

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