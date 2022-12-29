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《SPY×FAMILY 間諜家家酒》快閃店 安妮亞公仔首登場

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》快閃店場景。木棉花提供
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》快閃店場景。木棉花提供

近期話題延燒的動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》要辦快閃店了！將於2022年12月29日至2023年2月28日在台北華山1914文化創意產業園區與大家見面。活動會場特別打造了歐式場館及學校場景，所有主要角色同時齊聚一堂，喜歡這部動畫的粉絲們，絕對不能錯過與佛傑一家見面的機會！

在《SPY×FAMILY 間諜家家酒》期間限定快閃店展場裡，不管是洛伊德、安妮亞、約兒還是達米安都能一起拍照留念，其中，首次以等比公仔亮相的安妮亞更是還原實際身高，萌度爆表！而展場內還有推出期間限定餐飲，包含間諜家家酒造型雞蛋糕、車輪餅（有紅豆、奶油、花生口味）以及限定飲品（甜蜜可可、香醇紅茶、濃郁奶茶），凡購買餐飲還能獨享加購限定商品，讓你與故事角色一同享受最開心的午後時光，並設有拍貼機、姓名貼以及相片列印等互動機台，可以與佛傑一家留下美好回憶。

不僅展場吸睛，周邊商品更是應有盡有，像是花生造型抱枕、皮革隨行杯、花生圖案的隔熱手套、還有充滿學校場景氛圍的圍裙及披肩毯，可說是充滿故事中的重要元素，除此之外還有帆布袋、鑰匙圈、地墊、餐具組等，總計超過百種以上的限定商品，而且完成打卡跟按讚活動就能拿到神秘小禮物．消費滿$999的話還能獲得精美提袋，各式各樣的限定商品等你帶回家！

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》期間限定快閃店活動資訊

● 活動日期：2022/12/29 (四)~ 2023/02/28(二)

● 活動時間：10：00～18：00 （每日最晚入館時間 17:30）

（國定假日照常營業，除夕休館一天）

● 活動地址：華山1914文化創意產業園區中4A館1F-1（臺北市中正區八德路一段1號）

詳細內容可關注《SPY×FAMILY 間諜家家酒》期間限定快閃店粉絲專頁《SPY×FAMILY 間諜家家酒》期間限定快閃店Facebook粉絲專頁:https://www.facebook.com/spyfamilypopup

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》快閃店場景。木棉花提供
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》快閃店場景。木棉花提供
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》快閃店場景。木棉花提供
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》快閃店場景。木棉花提供
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》快閃店場景。木棉花提供
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》快閃店場景。木棉花提供

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