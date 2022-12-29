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限量7萬張！愛買量販「兔年刮刮卡」百元抽3大熱門機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販發行「兔年百元刮刮卡」，抽亞洲3大熱門航點雙人來回機票。圖／愛買量販提供
愛買量販發行「兔年百元刮刮卡」，抽亞洲3大熱門航點雙人來回機票。圖／愛買量販提供

迎接農曆春節愛買量販即日起至2023年1月31日為期35天推出多重優惠，包括「新春大採買元月指定日滿額享9折」、「兔年刮刮卡百元刮東京/首爾/曼谷雙人來回機票」、「80款糖餅伴手禮盒6.3折起」、「220款民生夯品買1送1」、「十大品類滿額享折扣」等好康，歡迎民眾大肆採買迎接10天年假。

愛買量販元月搶先推出1月1日、1月2日、1月8日限定3日會員專屬滿額享9折活動，包括HAPPY GO會員全館單筆付款金額「滿2,000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元，刷台中銀行獨家加碼限量加送200元，刷遠東商銀、玉山銀行、第一銀行、台新銀行等12家銀行信用卡限量加送100元，等於最高送500元。

而每年民眾最愛的刮刮樂抽獎今年也有推出，愛買量販2023年「兔年刮刮卡」即日起至2023年1月31日開賣，每張只要100元，限量7萬張，張張都有獎，今年將送出亞洲3大熱門航點雙人來回機票，包括頭獎雙人台北東京來回機票乙組，二獎台北首爾來回機票2組，還有三獎台北曼谷來回機票2組，另外還有Apple Watch Series 8、愛買提貨券5,000元等大獎，使用HAPPYGO PAY購買兔年刮刮卡，限量加碼送HAPPYGO點數100點。單筆購買5張以上，登錄發票再抽iPhone 14、愛買提貨券5,000元等多項好禮。

除了全館消費滿額送現金抵用券外，愛買量販即日起至2023年1月31日祭出十大品類消費滿額有折扣，包括過年相關紅包袋、春聯、掛飾、年菜、米麵食、鍋具、家庭清潔用品、掃除用具、紙尿褲、保健品，還有行李箱等滿額直接現折，搭配全館滿額送現金抵用券，折上加折超划算。而響應政府平抑物價政策，農曆春節檔期還有220款醬油、泡麵、餐巾紙、包裝米等民生夯品買1送1，提供平價商品讓民眾安心過好年。

而因應農曆春節拜拜走春行程的零食點心、伴手禮需求，愛買量販今年也加強引進多款異國進口禮盒、可愛卡通聯名糖餅禮盒、水果禮盒、進口酒禮盒、健康元氣補品禮盒、茶葉禮盒等吸引消費者目光，豪邁推出80款、最低6.3折起，針對不同的送禮對象，在賣場一站購齊。

迎兔年，愛買量販會員辦年貨指定日滿額享9折，買刮刮卡拼手氣抽機票。圖／愛買量販提供
迎兔年，愛買量販會員辦年貨指定日滿額享9折，買刮刮卡拼手氣抽機票。圖／愛買量販提供

愛買 機票 春節

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