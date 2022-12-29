板橋大遠百、宏匯廣場餐飲戰 「初魚」「海底撈」先後插旗
板橋大遠百、新莊宏匯廣場掀起一波餐飲升格戰，繼宏匯廣場引進「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」，以及乾杯集團旗下的「乾杯燒肉」、「黑毛屋」雙品牌後，同樣這批餐飲集團也將進駐板橋大遠百，「初魚」雙品牌率先在元旦正式營運。而「海底撈」在人力銀行網站曝光了新莊宏匯店的徵才訊息，據了解，宏匯廣場9樓原本VR Zone位置已有圍籬，就是為了迎接「海底撈」而來，最快明年上半年就可吃得到，而海底撈在板橋大遠百不僅早有據點，且業績高居全館排名第三高。
位於新板特區的板橋大遠百商圈成熟，為了強化高級料理餐飲布局，今年元旦引進「初魚鮨」和「初魚鐵板燒」雙品牌進駐2樓，預計4月再引進「老乾杯」及「黑毛屋本家」進駐11樓。至於板橋大遠百與宏匯廣場餐飲品牌重疊問題，兩家百貨均指出，彼此商圈客層皆有區隔，不會產生排擠效應。
初魚主打從調味品的選用至蔬果食材、漁貨肉品皆源自日本，產地當日空運。「初魚鮨」以日料生食壽司，體驗食材鮮度為主；而「初魚鐵板燒」則是運用鐵板高溫進行各式料理。
板橋大遠百認為，無菜單料理近期十分受到歡迎，且初魚主打食材新鮮，每季帶給消費者不同驚喜與菜色呈現，初魚雙品牌的進駐將為板橋大遠百餐飲美食戰力帶來大幅提升。
而新莊宏匯廣場開幕至今更是以餐飲為頭號招牌，且餐飲陣容不斷強化，宏匯廣場指出，初來乍到時確實是定位先透過餐飲滿足當地人食的需求，並透過餐飲帶來人潮，目前餐飲業績占比為25%左右。接下來將強化零售業種，像是新莊獨家的Uniqlo預計在2023年第一季進駐5樓。
除了滿足在地人吃飯需求，「初魚」進駐也成為宏匯廣場商務型客人的新聚會所，甚至年輕人也很捧場，疫後，Zepp New Taipei演唱會場次變多增加年輕客層，加上附近還有新落成的凱悅嘉軒酒店、「饗饗INPARADISE」Buffet進駐商辦大樓「宏匯i-Tower」頂樓39樓近日開幕，也能吸引外地客特別而來，都有助於帶動商圈的活絡性，並為宏匯廣場帶來多元化客層。
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