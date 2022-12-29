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跨年應援！7-ELEVEN「OPEN!行動購物車2.0」台北信義商圈限定登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN全新設計的「OPEN!行動購物車2.0」在跨年夜首度於台北信義商圈登場（圖片僅供示意，實際位置依現場為準，並依相關規範辦理）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新設計的「OPEN!行動購物車2.0」在跨年夜首度於台北信義商圈登場（圖片僅供示意，實際位置依現場為準，並依相關規範辦理）。圖／7-ELEVEN提供

倒數2天迎接2023年，解封後的首場跨年、開放海外旅客入境，預估人潮將較往年熱絡，其中台北市信義區是跨年的一級戰區，據統計往年跨年夜當天台北捷運運量都會超過200萬人次，7-ELEVEN為應援百萬人潮，跨年當天於信義商圈門市備貨超過5倍、動員超過8倍人力，更首度將「OPEN!行動購物車」進駐信義區，全新設計、容量翻倍的「OPEN!行動購物車2.0」也同步於台北跨年限定登場，即時應援民眾便利購物需求，加上車廂外型以OPEN!家族7個角色齊聚，預計引爆話題打卡熱潮。

7-ELEVEN瞄準台北市信義區跨年百萬人潮，於商圈內門市加強備貨與動員人力，更出動8個店外販售攤位，因應北部低溫跨年夜，店外販售攤位現場強化「暖」系列商品，加強備貨多種溫暖食飲，如熱罐、熱狗、所長茶葉蛋、熱壓吐司、杯裝咖啡等，今年特別增加「星級饗宴－滷味」新結構；而暖身的部分則主推「口袋喵手握式暖暖包2片組」於12月31日前可享第3件0元優惠（全門市），陪伴民眾溫暖迎曙光。

「OPEN!行動購物車」去年曾到花蓮陪伴民眾共同跨年，為迎接嶄新的2023年，特別進駐跨年的一級戰區台北信義商圈，應援民眾便利購物需求。此外，7-ELEVEN全新設計的「OPEN!行動購物車2.0」也在跨年夜首度於台北信義商圈登場，車廂外型有OPEN!家族7個角色齊聚化身店員為顧客服務，內裝容納陳列空間較「OPEN!行動購物車」增加2.5倍、超過百款商品，設置冷藏、冷凍、常溫3種溫層確保商品新鮮，提供CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，宛如行動式的小型門市，方便民眾隨買即食，還可拍照打卡。

為吸引嘗鮮客，「OPEN!行動購物車」與「OPEN!行動購物車2.0」也規畫7-ELEVEN近期CITY系列熱門飲品限量販售，「OPEN!行動購物車」限量販售「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」，還隨機贈送喜馬拉雅粉紅鹽設計杯杯塞、經典粉紅小貨車杯塞（兩款隨機）；「OPEN!行動購物車2.0」限量販售「精品微醺酒香拿鐵組合」，CITY PRIMA首度跨界聯名國際精品烈酒品牌「軒尼詩（HENNESSY）」，含軒尼詩V.S.O.P迷你酒（50ml）一瓶與CITY PRIMA熱精品拿鐵一杯。

●OPEN!行動購物車：近7-ELEVEN市捷門市旁（台北市信義區忠孝東路五段6號）

●OPEN!行動購物車2.0：近7-ELEVEN仁信門市前（台北市信義區松仁路130號）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN首度將「OPEN!行動購物車」進駐台北市信義區（圖片僅供示意，實際位置依現場為準，並依相關規範辦理）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度將「OPEN!行動購物車」進駐台北市信義區（圖片僅供示意，實際位置依現場為準，並依相關規範辦理）。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!行動購物車限量販售「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!行動購物車限量販售「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「口袋喵手握式暖暖包2片組」於12月31日前可享第3件0元優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「口袋喵手握式暖暖包2片組」於12月31日前可享第3件0元優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!行動購物車2.0限量販售「精品微醺酒香拿鐵組合」。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
OPEN!行動購物車2.0限量販售「精品微醺酒香拿鐵組合」。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

跨年 北市

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