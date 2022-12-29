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限時1天！茶湯會「買2送1」 日出茶太「打卡送珍奶」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
茶湯會推出「買2送1」限時優惠，還有白沙屯媽祖「女神」聯名紅包袋。圖／茶湯會提供
茶湯會推出「買2送1」限時優惠，還有白沙屯媽祖「女神」聯名紅包袋。圖／茶湯會提供

再剩幾天就是2023年。為了送別舊年、喜迎新年元旦，「茶湯會」限時推出「買2送1」的優惠，另外還攜手白沙屯媽祖，加送聯名紅包袋。至於「日出茶太」則是在元旦推出打卡優惠，只要參與打卡活動，就能免費兌換「珍珠奶茶」，另外還有機會抽中「免費喝太極珍奶30天」。

12月31日當天，茶湯會推出「買2送1」優惠，凡購買季節限定飲品2杯，就贈送指定輕飲系列1杯。另外茶湯會也與白沙屯媽祖聯名，元旦當天單筆消費滿158元，就贈送白沙屯媽祖「女神」聯名紅包袋。另外1月1日至1月20日期間，還有網路優惠活動，可享指定飲品第2杯6折、單品折價等優惠，並還有女神月曆可供免費下載。

元旦當天，民眾於中午12:00起在日出茶太活動門市參與拍照打卡活動，就可免費兌換「珍珠奶茶」1杯，每店限量30杯。12月31日至1月1日期間，凡是官方LINE會員消費，就有機會抽中「30天免費喝太極珍奶」。即日起至1月1日，凡於線上參與「好運拉霸機」活動，就可獲得買1送1、第2杯7折、全品項85折等不同優惠。

日出茶太推出打卡送珍珠奶茶的新年活動。圖／日出茶太提供
日出茶太推出打卡送珍珠奶茶的新年活動。圖／日出茶太提供

元旦 珍珠奶茶

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