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擺脫冬季沉悶感！吳姍儒巧藏孕肚 吳速玲穿出小清新

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
吳速玲、林莎穿搭Club Monaco服裝。圖／摘自吳速玲、林莎IG
吳速玲、林莎穿搭Club Monaco服裝。圖／摘自吳速玲、林莎IG

2022即將結束，揮別舊一年不順心，不妨透過服裝色調轉換心情和氣場！擁有時尚好衣Q的吳速玲、以及即將升為人母的Sandy吳姍儒，都換上加拿大品牌Club Monaco本季清爽明亮色的亮麗穿搭，以亮眼姿態迎接全新的一年。吳速玲在社群分享多套不同風格的穿搭，展現清新亮眼的時尚魅力：白色蠶絲襯衫外搭灰綠色V領背心配洋溢學院氣息的黑色褶飾裙，浪漫的細花瓣印花長洋裝，以及刻意露出袖口增添層次感的淺灰色西裝褲裝內搭高領毛衣，保暖又時髦。吳姍儒則是以下擺傘狀裙的Club Monaco米白色洋裝風衣巧遮孕肚，看起來簡直是大學生。被稱為「國民初戀」的女星林莎和清新氣質的楊晴也都換上白色系和玫瑰粉色，位沉悶的冬季捎來輕鬆氛圍。

有別於Club Monaco的小清新風格，一樣都會實穿路線的法國品牌agnès b.，則運用冬季節慶氛圍色彩和熱鬧的印花，讓每一次的出場都能跳脫無聊。 agnè s b.為適合出席各種晚宴場合搭配度又高的黑色單品，在細節上注入豐富巧思：套頭衫採用立領設計並裝飾刺繡項鍊圖案，洋裝則線條細節增加視覺重點，可再疊搭節慶氛圍濃厚的酒紅、亮紅、粉 桃色調開襟外套，以色彩呼應歡愉的節日造型。 男女裝也都提供復古韻味的幾何圖紋和印花單品，包括有著滿版星形、 波浪圖案的女性襯衫輪廓復古簡潔的的圓裙、羊毛、絲綢和喀什米爾混紡的男士標語緹花圓領衫、以及修身窄版的文藝氣息的紳士長褲。

agnè s b.粉桃色開襟外套，5,680元。圖／agnè s b.提供
agnè s b.粉桃色開襟外套，5,680元。圖／agnè s b.提供
楊晴穿著Club Monaco白色服裝。圖／摘自楊晴IG
楊晴穿著Club Monaco白色服裝。圖／摘自楊晴IG
吳姍儒穿CM風衣外套。圖／俊思提供
吳姍儒穿CM風衣外套。圖／俊思提供
agnè s b. Diego波浪印花縐紗襯衫，9,980元。圖／agnè s b.提供
agnè s b. Diego波浪印花縐紗襯衫，9,980元。圖／agnè s b.提供
CLUB MONACO湖水綠釦環設計羊毛寬褲，9,900元。圖／俊思提供
CLUB MONACO湖水綠釦環設計羊毛寬褲，9,900元。圖／俊思提供
吳速玲穿搭Club Monaco服裝。圖／摘自吳速玲IG
吳速玲穿搭Club Monaco服裝。圖／摘自吳速玲IG
agnè s b.女裝立領套頭衫，11,580元。圖／agnè s b.提供
agnè s b.女裝立領套頭衫，11,580元。圖／agnè s b.提供
agnè s b.亮紅色開襟外套，5,680元。圖／agnè s b.提供
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CLUB MONACO杏桃粉喀什米爾圓領衫，16,900元。圖／俊思提供
CLUB MONACO杏桃粉喀什米爾圓領衫，16,900元。圖／俊思提供
CLUB MONACO磚紅色織紋設計圓領羊毛衫，8,900元。圖／俊思提供
CLUB MONACO磚紅色織紋設計圓領羊毛衫，8,900元。圖／俊思提供
agnè s b. ÉTAGES洋裝，17,980元。圖／agnè s b.提供
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吳速玲穿搭Club Monaco服裝。圖／摘自吳速玲IG
吳速玲穿搭Club Monaco服裝。圖／摘自吳速玲IG
吳速玲穿搭Club Monaco服裝。圖／摘自吳速玲IG
吳速玲穿搭Club Monaco服裝。圖／摘自吳速玲IG
agnè s b. Violon修身微喇叭褲，7,280元。圖／agnè s b.提供
agnè s b. Violon修身微喇叭褲，7,280元。圖／agnè s b.提供

品牌 保暖 吳姍儒

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