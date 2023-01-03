最像熨斗的掛燙機！韓國銷售冠軍 ihandy pro 全新升級

每次洗晾完的衣服總有幾處縐褶感，不燙無傷大雅，但熨燙後總能讓人增添整潔清爽的氣質。韓國品牌Osner，在韓國主婦論壇上擁有眾多優良評價推薦。此次ihandy pro手持式蒸氣掛燙機，全新升級，體積輕巧卻有同級最大35g/min蒸氣量，加載陶瓷主動加熱面板，熨燙效能媲美傳統熨斗，並讓你高溫除皺同時殺菌、除蟎。想要氣質有型出門，ihandy pro 蒸氣掛燙機絕對是你的首選質感家電!

圖 / 有.設計 uDesign 提供

相較市面他牌，ihandy pro擁有市售唯一三段式可調節蒸氣量，不論絲綢滌綸棉麻都可安心熨燙。水箱高達280ml，一次燙7-8件衣服都不是問題，不須轉接頭還能直接連結寶特瓶取代水箱超便捷。加上0.8kg超輕巧體積，掛燙、平燙、斜燙手腕不費力，收納也好便利!

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ihandy pro 有著韓風簡約外型，有純淨白、湖水綠、海軍藍與消光灰，共4種質感顏色，可依據喜好或居家色系挑選最適合的顏色，還附贈多功能毛刷夾與收納袋，CP值超高! 不論是主婦、小資族或上班族，都很適合入手 !有.設計限定優惠67折專屬折扣，詳情請上 活動頁面 查詢。

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