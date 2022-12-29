不知是否該入手？ASICS頂規材質超彈力跑鞋 讓人免費租回家體驗！

過去僅用在頂級競速跑鞋METASPEED的FF BLAST TURBO科技中底，首次被ASICS使用在SUPERBLAST鞋款上，符合跑者日常訓練需求。不僅如此，ASICS還將開放消費者全面來體驗，透過試穿來感受最輕量和最回彈的特色。

ASICS全新SUPERBLAST鞋款，採用蹦床設計鞋底凹槽，搭配流線感立體造型，還有全新升級的FF BLAST TURBO與FF BLAST+雙層科技中底，打造出輕盈的回彈腳感。同時，這款鞋的鞋底搭載AHAR+高耐磨係數橡膠大底，能增加使用壽命，並有著鞋翼穩定結構，有助於提高中足穩定性，減少鞋舌滑動。而工程網布透氣的鞋面，採用雙色不對襯編織技術，提升整體質感，打破大眾對於跑鞋的既有印象。為了讓消費體驗過去只用在頂級鞋款的科技材質，ASICS預計在1月14日、15日的ASICS RELAY接力賽事中，開放跑者試跑；2月1日起至2月28日在台北旗艦店提供免費48小時租借服務，鼓勵消費者試穿。

品牌大使林敬倫詮釋全新SUPERBLAST跑鞋。圖／ASICS提供

台灣慢跑風氣盛，但HOKA觀察到有許多跑者為低足弓，因此看好支撐型跑鞋需求，引進以J- Frame專利動態導引大底的Arahi 6鞋。有著Meta-Rocker弧形鞋底設計，可撐起足部內側，同步引導跑者踏出自然穩定步態的Arahi 6鞋為HOKA專為低足弓跑者而設。相較市面支撐跑鞋為以重量換取穩定，犧牲腳感，Arahi 6打破支撐型跑鞋沉重、偏硬印象，以透氣機能網布鞋面，搭配輕量全掌壓縮中底及帶狀橡膠大底配置，達成穩定支撐。而且，HOKA也將於1月8日舉辦低足弓講座暨Arahi 6體驗活動，邀請物理治療師出席課程，分享足弓知識及訓練方式。

ASICS SUPERBLAST跑鞋5,980元。圖／ASICS提供

HOKA Arahi 6支撐型跑鞋，4,580元。圖／HOKA提供

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