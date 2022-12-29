Bose新年促銷開跑 杜比全景聲家庭劇院組現省8,400元

不管是要在家舒適迎接的跨年假期，或是搶先為長長的10天春假連假做好準備，Bose從12月30日起至2023年1月29日推出新年促銷活動，從家庭劇院組、智慧揚聲器，到最新推出的消噪耳塞都有限時優惠，為民眾在家觀影、聆聽音樂帶來最的享受。

想要在家享受劇院級的沈浸體驗，首推Bose杜比全景聲家庭影院組合，內含Soundbar 900、無線低音箱及後環繞揚聲器，結合Bose獨家聲學技術打造出彷彿來自四面八方的震撼音效，重現創作者想從娛樂內容，傳達的真實意境，如重要場景中細膩的音效或充滿張力的配樂，來自四面八方的鎗林彈雨，呼嘯而過的引擎聲，恐龍的低鳴與從遠而近的腳步聲，甚至於頭頂上方的雷鳴暴雨或飛過的戰鬥機群，全面突破你對聲音的想像，不管是看電影、聽音樂、追劇或遊玩各種風格的電子遊戲，為各種家庭娛樂帶來沉浸動人、威力十足的震撼聲音體驗。

如果客廳沒有太大，但不想將就空間仍舊想要享受強勁的電視音效，小巧雅緻高度僅5公分的 Bose電視音響，不佔空間就能達到面面俱到的效果，可產生清晰、平衡且聽起來很自然的音頻體驗，擁有「Bass」與「對白」模式，能進一步增強言語清晰度及低音，還可透過藍牙連線隨時播放想聽的音樂。另外，Bose智慧型揚聲器500，內建2個特別訂製的驅動單體，分別指向相反方向運用牆面反射聲音，讓1台小巧的揚聲器即可讓整個空間充滿立體聲及寬廣的音場，相容Wi-Fi、藍牙和Apple AirPlay 2，輕鬆無線串流任何想聽的內容，讓歡聚氣氛更熱烈。