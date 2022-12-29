日本養命酒限量春和版禮盒 全台量販及網路限定上市

迎接金兔年到來，日本藥用養命酒700毫升限量「春和」版，以彩色花卉、綠葉和水波紋為外盒設計主題，打造初春風光明媚，萬物皆始的景象，同時蘊含養命酒對來年好的開始的期許，給予自己與所愛的人一份祝福。

日本藥用養命酒700毫升限量「春和」版預計2023年1月起在全台量販通路，包括家樂福量販及超市、大潤發、楓康及愛買門市上市；網路通路momo及PChome 24h購物則已搶先推出，數量有限，售完為止。

日本養命酒傳承400多年的養生之道，日本銷售第一。從原料開始就以嚴格的標準製作，將14種中藥材放入原料酒，以「合釀法」浸泡出中藥的成分，對製造過程中的每一階段進行品質檢驗。通過檢驗後的養命酒經過反覆過濾、精製，最後在乾淨的環境中裝瓶、貼標、裝箱，然後從工廠送到每位消費者手中。