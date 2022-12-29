「世界50大酒吧」指定用酒裸鑽雪莉與沛綠雅 跨界獻酒禮

「世界50最佳酒吧」官方指定用酒及合作夥伴裸鑽雪莉與沛綠雅，雙方首次跨界合作，推出「裸鑽初次雪莉桶威士忌 x Perrier法國沛綠雅氣泡天然礦泉水聯名禮盒」，同時是全球唯一一款「世界50最佳酒吧」合作夥伴聯名禮盒。禮盒即日起於全台家樂福、愛買、大潤發與指定全聯門市、指定7-ELEVEN便利商店、指定全家便利商店門市販售（實際販售日期與通路以店頭公告為主），數量有限，售完為止。

「裸鑽初次雪莉桶威士忌 x Perrier法國沛綠雅氣泡天然礦泉水聯名禮盒」是全球唯一一款「世界50最佳酒吧」合作夥伴聯名禮盒，方便調酒控輕鬆在家特製Highball，清爽飲品一分鐘快速上桌，不論料理佐餐，風格品飲，沛綠雅Ｘ裸鑽跨界創意調飲都能百搭無違和，雅痞時尚精緻盒裝包括：「裸鑽雪莉700ml+50ml小樣酒」+「Perrier沛綠雅原味鋁罐氣泡礦泉水」250ml一瓶（限指定菸酒專賣店獨賣）或是連鎖賣場通路所搭配的Perrier沛綠雅官網100元折價券。

打造一杯高品質Highball，氣泡水的選擇是決勝關鍵，「水中香檳」沛綠雅氣泡天然礦泉水，豐富綿密圓潤氣泡，能與裸鑽初次雪莉桶威士忌完美結合，強勁提引出裸鑽雪莉醇厚濃郁的果乾、蘋果焦糖等果香，迸發飽滿香氣，溫厚的肉桂巧克力後韻，輕啜入喉回味不已、餘韻無窮。

「裸鑽初次雪莉桶威士忌 x Perrier法國沛綠雅氣泡天然礦泉水聯名禮盒」提供多元且精采的品飲方式，盒中附註多款創意調酒酒譜，不管是逢年過節家人團圓、或是三五好友歡聚時刻，沛綠雅Ｘ裸鑽跨界創意調飲皆能滿足各種品飲情境。