冬靴款再升級 Moncler多彩機能雪地靴 時髦潮走跳
雪靴的存在原本是為了保暖，但太過笨重的設計總讓人只在特殊情境中使用。一向強調設計與機能二合為一的Moncler除了今年適逢品牌70周年，近日再推出冬日時尚單品：全新Gaia Pocket Mid雪地靴，將具有實用設計與螢光多彩，從都市到山巔，展現活力的潮流走跳。
品牌創立於1952年的Moncler，今年在米蘭時裝周期間更為70周年舉辦了盛大、史無前例的巨型表演，以展示經典的Maya羽絨夾克風采；其後再與7位一線頂尖設計師跨界聯名推出聯名Maya外套、炒熱話題。
本次新推出的Gaia Pocket Mid雪地靴於是從Maya羽絨夾克的微型按扣口袋得到啟發，並將此設計轉化在雪地靴中，加上栓扣收口與具有抓地性的防滑鞋底，將可在濕滑的雪地或溼地中，帶來舒適的走跳體驗。全系列並有黑、白、紅、檸檬黃、淺藍、粉紅、草綠等合計多達7色可選。無論登山或滑雪服什麼顏色，都能找到最撞色、跳色或和諧的色彩對比，價格店洽。
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