冬靴款再升級 Moncler多彩機能雪地靴 時髦潮走跳

雪靴的存在原本是為了保暖，但太過笨重的設計總讓人只在特殊情境中使用。一向強調設計與機能二合為一的Moncler除了今年適逢品牌70周年，近日再推出冬日時尚單品：全新Gaia Pocket Mid雪地靴，將具有實用設計與螢光多彩，從都市到山巔，展現活力的潮流走跳。

品牌創立於1952年的Moncler，今年在米蘭時裝周期間更為70周年舉辦了盛大、史無前例的巨型表演，以展示經典的Maya羽絨夾克風采；其後再與7位一線頂尖設計師跨界聯名推出聯名Maya外套、炒熱話題。