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冬靴款再升級 Moncler多彩機能雪地靴 時髦潮走跳

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
全系列並多達7色可選，無論滑雪服什麼顏色，都能找到撞色、跳色或和諧的色彩對比。圖／Moncler提供
全系列並多達7色可選，無論滑雪服什麼顏色，都能找到撞色、跳色或和諧的色彩對比。圖／Moncler提供

雪靴的存在原本是為了保暖，但太過笨重的設計總讓人只在特殊情境中使用。一向強調設計與機能二合為一的Moncler除了今年適逢品牌70周年，近日再推出冬日時尚單品：全新Gaia Pocket Mid雪地靴，將具有實用設計與螢光多彩，從都市到山巔，展現活力的潮流走跳。

品牌創立於1952年的Moncler，今年在米蘭時裝周期間更為70周年舉辦了盛大、史無前例的巨型表演，以展示經典的Maya羽絨夾克風采；其後再與7位一線頂尖設計師跨界聯名推出聯名Maya外套、炒熱話題。

本次新推出的Gaia Pocket Mid雪地靴於是從Maya羽絨夾克的微型按扣口袋得到啟發，並將此設計轉化在雪地靴中，加上栓扣收口與具有抓地性的防滑鞋底，將可在濕滑的雪地或溼地中，帶來舒適的走跳體驗。全系列並有黑、白、紅、檸檬黃、淺藍、粉紅、草綠等合計多達7色可選。無論登山或滑雪服什麼顏色，都能找到最撞色、跳色或和諧的色彩對比，價格店洽。

Moncler全新Gaia Pocket Mid雪地靴，具有實用設計與豐富多變色彩，展現從都市到山巔的活力走跳。圖／Moncler提供（合成圖）
Moncler全新Gaia Pocket Mid雪地靴，具有實用設計與豐富多變色彩，展現從都市到山巔的活力走跳。圖／Moncler提供（合成圖）
Gaia Pocket Mid雪地靴紅色款，價格店洽。圖／Moncler提供
Gaia Pocket Mid雪地靴紅色款，價格店洽。圖／Moncler提供
Gaia Pocket Mid雪地靴粉紅色款，價格店洽。圖／Moncler提供
Gaia Pocket Mid雪地靴粉紅色款，價格店洽。圖／Moncler提供
防滑的膠底，將帶來濕滑地面時的抓地力與舒適行走體驗。圖／Moncler提供
防滑的膠底，將帶來濕滑地面時的抓地力與舒適行走體驗。圖／Moncler提供

品牌 保暖

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