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亞太電信新春活動開跑 5G手機+50吋智慧電視只要０元

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
亞太電信兔年「螢」新限時新春活動正式開跑，辦一個門號一次帶走最夯5G手機搭配50吋智慧電視，1+1優惠專案價只要0元。圖／亞太電信提供
亞太電信兔年「螢」新限時新春活動正式開跑，辦一個門號一次帶走最夯5G手機搭配50吋智慧電視，1+1優惠專案價只要0元。圖／亞太電信提供

除舊布新迎接金兔年，亞太電信回饋百萬用戶廣大支持，兔年「螢」新限時新春活動正式開跑，手機、家電趁機一次換新，申辦指定5G極速升等方案，辦一個門號一次帶走最夯5G手機搭配50吋智慧電視，1+1優惠專案價只要0元，就能把大、小螢幕一起帶回家。

另外，隨著各國國境解封，國人也陸續展開海外旅遊，適逢跨年、春節出遊旺季，亞太電信提供月租型用戶原號漫遊日租型上網吃到飽服務，即日起至明年2月28日，日本每日上網吃到飽399元、韓國、澳洲和紐西蘭每日上網吃到飽299元、泰國和越南每日上網吃到飽199元。

除月租型用戶原號漫遊好康外，亦提供不限電信用戶皆可使用的「日韓暢玩卡」5日無限上網吃到飽，售價599元，只需一張卡就能搞定跨國上網，輕鬆漫遊日、韓最大電信業者網路服務，新春活動期間，全台直營門市限定，一次購買兩張，第二張加購價只要299元，平均一天出國上網吃到飽不到90元。

吃到飽 紐西蘭

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