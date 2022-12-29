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屏東海生館開館邁入23年 館方推陳出新要讓人玩不膩
引領民眾進入療癒水下世界的屏東海生館即將邁入23年，館方近年推陳出新，打造多元展示內容及趣味體驗活動，成為玩不腻的旅遊選擇 繼今年推出受好評的「迷你解說員」，將首度延伸到寒假升級為「迷你解說員親子營」，明年也將推出沉浸互動體驗，一揭深海的神秘面紗，將極微小浮游生物帶到遊客眼前，感受海洋浩瀚世界之美。
海生館經營團海景公司企劃部經理毛智瑋說，館方2022年初無畏疫情，在極地水域推出全新打造的「極境漫遊66.5度」沉浸式展示，讓遊客有一秒置身極圈的感動，暑假舉行的「魟魚飛行日誌」頗受好評，讓民眾彷如和海中飛行者魟魚同游；4至9月推出的全新體驗活動「夜巡海生館」，帶民眾夜探潮間帶，「魚你同行」後場探秘體驗開箱台灣水域館後場，加上可愛的白鯨、企鵝和網美必拍的海藻森林，以更多元化、創新的展示內容吸引遊客回籠。
他說，明年升級的「迷你解說員親子營」，首度延伸到寒假期間，讓孩子化身為兩天一夜的小小海洋職人，為親子創違美好回憶，目前正推出迷你解說員親子營限時優惠專案「陪你踏上新旅程」，加贈新版聯名兒童海洋口罩及2023年海洋年曆，讓親子共有的海洋時光延伸到每個美好的日常；明年再推沉浸體驗揭開深海之美，讓人感受海洋生態的奧秘。
他說，「體驗學習」一直是屏東海生館推廣海洋教育中不可或缺的重要信念，透過體驗獲得感動進而啟發對海洋的熱情，明年除了即將展開的全新展示體驗及活動，被譽為一生必體驗的「夜宿海生館」、走入秘密後花園的「魚你同行」後場探秘活動等，正開放訂購報名；而冬季現場活動「那些企鵝的愛情故事」正進行中，將於跨年後在明年1月2日結束
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