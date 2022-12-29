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傳奇鋼琴家「波哥雷里奇」下周北高開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
傳奇鋼琴家「波哥雷里奇」本周抵台，下周北高開演。圖／聯合數位文創提供
傳奇鋼琴家「波哥雷里奇」本周抵台，下周北高開演。圖／聯合數位文創提供

受到眾多音樂家讚賞，最有個性的傳奇鋼琴家「波哥雷里奇」終於在本周抵台，下周二、三即將前往台北國家音樂廳及高雄衛武營演出，讓百萬樂迷引頸期盼，而對於睽違十年再度來台，他也表示很期待在回到台灣演出。

天才音樂家「波哥雷里奇」過去總給人桀傲不群印象，邁入六十歲後，彷彿進入全新境界，愈顯深沉內斂，他將演出一系列的蕭邦，這次來台受到學界、專家們的推崇，波哥雷里奇超級粉絲的知名樂評家焦元溥說：「無論傳統獲反叛，只要有心，你就會聽見波哥雷里奇，以及他永遠令人驚奇的藝術。」；前新加坡樂團音樂總監水藍大師說：「就像李斯特說的，蕭邦是如火般的熱情，又有無邊際的想像力，但身體卻非常虛弱，所以蕭邦的音樂，和他這個人，都是在一個矛盾的結合體。」只有波哥雷里奇能把蕭邦的音樂展現得出神入化，又能保有乾淨、純粹的音樂靈魂。

「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」是明年第一場鋼琴音樂會，將帶來升F大調船歌OP.60、降A大調幻想波蘭舞曲OP.61等經典的作品登台，以細膩溫柔的琴聲再次擄獲樂迷們的心。

● 由聯合數位文創主辦之「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」於二Ｏ二三年一月在台北國家音樂廳、衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。最低優惠88折，購票請上 udn售票網，客服專線請洽(02)2649-1688 （每日9:00-18:00）。

衛武營 波蘭 文創

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