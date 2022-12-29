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Longchamp CNY膠囊系列 法式幽默打造兔年「美食」包

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
全系列包款以Le Pliage帆布旅行袋為基礎，並將兔子喜愛的胡蘿蔔成為俏皮的重複圖騰印花。圖／Longchamp提供
全系列包款以Le Pliage帆布旅行袋為基礎，並將兔子喜愛的胡蘿蔔成為俏皮的重複圖騰印花。圖／Longchamp提供

再剩不到一個月就要喜氣邁入農曆新年，不少歐美精品品牌也紛紛推出生肖兔年設計，搶攻亞洲市場。法國時尚品牌Longchamp推出2023農曆新年的限量單品，將兔子討喜的印象以另類形式轉譯，並推出旅行袋、迷你手提包、肩背包三款包型，俏皮展現法式幽默。

全系列包款皆以玫瑰色為色彩主軸、並以Le Pliage帆布旅行袋為基礎，兔子喜愛的胡蘿蔔成為俏皮的重複圖騰印花、宛如一款兔子喜愛的「美食」包，並搭配上可拆卸的肩背帶，讓包款可手提、可肩背，滿足旅行或移動中的不同需求；另一款素色的肩揹袋則畫龍點睛，包身上的皮革徽章則捕捉到一只眼冒愛心、嘴叼包款的卡通兔子形象。

Longchamp並推出同系列可另外加購的兔年系列吊飾，以皮繩串連並附有品牌經典的奔馬圖騰金屬Logo，可隨意懸掛於包款、行李箱或隨身小物上，全系列將為期間限定生產，並已自即日起、正式發售。

2023兔年系列肩揹袋，5,900元。圖／Longchamp提供
2023兔年系列肩揹袋，5,900元。圖／Longchamp提供
2023兔年系列迷你手提包，5,900元。圖／Longchamp提供
2023兔年系列迷你手提包，5,900元。圖／Longchamp提供
2023兔年系列旅行包，6,800元。圖／Longchamp提供
2023兔年系列旅行包，6,800元。圖／Longchamp提供
2023兔年系列吊飾，4,500元。圖／Longchamp提供
2023兔年系列吊飾，4,500元。圖／Longchamp提供
Longchamp將兔子討喜的印象以另類形式轉譯，俏皮展現法式幽默。圖／Longchamp提供
Longchamp將兔子討喜的印象以另類形式轉譯，俏皮展現法式幽默。圖／Longchamp提供

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