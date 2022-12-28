鴻兔年袋好運！中友、廣三SOGO百貨新年搶福袋活動開跑
最近熱議中的N倍券還沒有結論，不過搶購福袋的行程已經開始安排了！為祈求來年好運，購買福袋成為過年前必備選項，台中中友百貨為迎接兔年，今年推出超萌新春福袋限量200袋，並搶先於12月29日開放預購。
今年中友百貨針對不同會員推出二款福袋獨家限量發售，福袋內容物價值最低都超過8,888元及6,888元。只要當天單筆消費滿3,688元，即可以1,880元購得最夯醜白兔聯名款福袋。
今年大獎朝「減碳、智能科技」方向規劃，有市價8萬9,900元的「Super Soco TSX電動機車」、市價3萬3,980元的「OVO-4k HDRQLED量子點智慧聯網顯示器65型」、市價3萬888元的「SAMSUNG Galaxy Z Flip4折疊手機」等。
另迎接即將到來的出國旅遊潮，中友百貨經詢問顧客，發現大家最想擁有獨家限量行李箱，今年福袋特別採用20吋「醜白兔限定行李箱」當外包裝，外型可愛逗趣又實用。
中友百貨針對購買福袋的會員再加碼推出「玩金門加碼抽」，1月22日至31日期間凡完成福袋領取，有機會獲得金門金湖飯店菁英湖景雙人房住宿券 (市價1萬7,460元，共2名，2月1日抽出)。
中友百貨企劃處經理簡聰政表示，疫情逐漸降溫，今年所推出的福袋除了高CP值，更多了「減碳、智能科技」獎項，數量有限，欲購從速。
另一家廣三SOGO百貨，今年福袋主題為「鴻兔年袋好運」，預購方式為1月7日起持Smart Card或廣三SOGO百貨APP行動條碼，至12樓贈品處扣60點+1,680元購買福袋兌換憑證，限量300份。
領取方式為1月22日大年初一，持福袋兌換憑證至廣三SOGO百貨1樓廣場，下午1點30分整隊，2點開始領取。福袋第一重「獨家聯名可愛大王行李箱」20吋行李箱人人有，每袋總價值6,800元以上。
開箱就有機會獲得FUJI富士運動愛騎機 (價值1萬2,800元)、喬尼亞職人濾泡咖啡機 (價值1萬2,500元)、雅詩蘭黛白金級絕世煉金花秘水凝乳75ML (價值1萬1,150元)、象印多功能萬用鍋 (價值9,990元)等超值好禮。
第二重「金兔加碼抽」包括bgreen運動養生沙發 (價值13萬8,000元)、集雅社三星衣管家蒸洗脫烘洗衣機 (價值5萬900元)、bgreen全身垂直律動機M2(價值6萬8,000元)、大地酒店丹鳳雙人套房 (價值3萬1,680元+2客早餐)兩名。
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