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環球購物中心四大兔年應景展 揪日本人氣IP變身萌兔

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
環球購物中心今年春節檔期自2023年1月3日起登場，推出超萌的四大兔年應景展。圖／環球購物中心提供
環球購物中心今年春節檔期自2023年1月3日起登場，推出超萌的四大兔年應景展。圖／環球購物中心提供

即將來到的新年一月除了有元旦連假，春節過年也隨之到來，環球購物中心Global Mall今年春節檔期自2023年1月3日起登場，加上適逢春節10天連假，今年春節推出四大兔年應景展，一次集結三大日本超萌IP角色，加上應景七彩嬉兔打卡點，陪伴消費者歡樂過年。

人氣貼圖「反應過激的貓」角色紛紛穿上毛茸茸兔子裝，化身「福兔貓」，環球購物中心以此主題推出獨家會員禮、點數兌好禮，以及可愛的打卡點。刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿888元，即可兌換多款福兔貓生活實用小物。

新北中和店即日起至2023年1月31日在2樓推出「卡娜赫拉的小動物-和菓新春小禮舖」北部獨家快閃店，推出三大打卡點包括：10米長的「兔年夢幻美食牆」、「巨型和菓扭蛋機」及「新春打卡牆」，P助、粉紅兔兔一起化身為日式甜點，同時還推出「兔年」全新8款圖樣周邊商品。民眾還可搭上即將在12月底推出的「卡娜赫拉的小動物特定接駁車」前往主題快閃店。

日本療癒插畫「助六の日常」將在12月29日至2023年1月31日，以快閃店獨家現身新北中和店B2，推出四大打卡區，還有首度亮相10米長的主題牆，以及座落在向日葵花型拱門下的立體助六公仔，快閃店還有推出30款全新周邊商品，以及六助造型雞蛋糕等。

春節必拍的賞燈活動，新北中和將於2023年1月初於戶外廣場設置「七彩嬉兔」燈飾，或坐或臥的萌兔跟隨著七彩光影變化，還有超過200顆色彩繽紛登求點亮光廊。

春節推出一系列「反應過激的貓」會員點數兌好禮。圖／環球購物中心提供
春節推出一系列「反應過激的貓」會員點數兌好禮。圖／環球購物中心提供
新北中和「卡娜赫拉的小動物-和菓新春小禮舖」快閃店推出巨型和菓扭蛋機。圖／環球購物中心提供
新北中和「卡娜赫拉的小動物-和菓新春小禮舖」快閃店推出巨型和菓扭蛋機。圖／環球購物中心提供
新北中和12月29日至1月31日推「助六の日常」獨家快閃，還有四大打卡區。圖／環球購物中心提供
新北中和12月29日至1月31日推「助六の日常」獨家快閃，還有四大打卡區。圖／環球購物中心提供
l新北中和12月底推出「卡娜赫拉的小動物」特定接駁車。圖／環球購物中心提供
l新北中和12月底推出「卡娜赫拉的小動物」特定接駁車。圖／環球購物中心提供

春節 快閃 環球購物中心

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