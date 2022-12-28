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為跨年應援！OKmart「行動超商福袋專車」前進北市信義商圈

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OKmart「行動超商福袋專車」前進北市信義商圈為跨年應援，除了販售現煮咖啡、蛋塔外，更開設OK新春福袋專區。圖／OKmart提供
OKmart「行動超商福袋專車」前進北市信義商圈為跨年應援，除了販售現煮咖啡、蛋塔外，更開設OK新春福袋專區。圖／OKmart提供

每年跨年夜全台各大商圈都湧入大批人潮，台北市一級戰區「信義商圈」在跨年夜預估也將湧入百萬人觀賞101跨年煙火，OKmart根據門市業績顯示，每年跨年人潮是平日的3～5倍，其中又以現煮咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞等商品的業績成長幅度最高，可成長約4倍以上。

為迎接2023跨年盛會，OKmart信義商圈門市加碼備貨5倍，OKmove行動超商也將再度前往門市駐點，現場除了販售現煮咖啡、蛋塔外，更因應提早到來的農曆春節，開設OK新春福袋專區，百元福袋內含6項食飲品，共有5種組合，商品價值超過百元，另含刮刮卡一張，最大獎為亞帝芬奇「怦然心動GIA-1克拉心型鑽石項鍊」，另外還有TOKUYO Mini玩美椅PLUS按摩沙發、東芝43吋4K HDR液晶電視、國際牌除濕機等日系電器大獎，活動獎品總價值超過千萬元。

除了台北市信義門市的專屬活動外，12月29日至12月31日OKmart也推出全台門市跨年優惠，大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2，冬季限定的「經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」享單杯7折優惠。寒風跨年半夜想來點宵夜點心，OKmart熟食區的茶葉蛋、微波袋裝鮮食與人氣哈燒熱點「經典葡式蛋塔」、「原味炸雞」也都備齊，用熱呼呼的美食溫暖身心，預估可帶動鮮食業績提高2成。

12月29日至12月31日OKmart推出全台門市跨年優惠，大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2。圖／OKmart提供
12月29日至12月31日OKmart推出全台門市跨年優惠，大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送2。圖／OKmart提供
12月29日至12月31日OKmart推出全台門市跨年優惠，冬季限定的「經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」享單杯7折優惠。圖／OKmart提供
12月29日至12月31日OKmart推出全台門市跨年優惠，冬季限定的「經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」享單杯7折優惠。圖／OKmart提供
OKmart根據門市業績顯示，每年跨年人潮是平日的3～5倍，其中又以現煮咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞等商品的業績成長幅度最高。圖／OKmart提供
OKmart根據門市業績顯示，每年跨年人潮是平日的3～5倍，其中又以現煮咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞等商品的業績成長幅度最高。圖／OKmart提供

跨年 茶葉蛋 業績

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