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迎跨年！萊爾富「禦寒小物、溫罐機」多項快閃優惠最低5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
搶攻跨年倒數商機，萊爾富門市祭出多項跨年快閃優惠，最低5折起。圖／萊爾富提供
搶攻跨年倒數商機，萊爾富門市祭出多項跨年快閃優惠，最低5折起。圖／萊爾富提供

今年是迎接疫後開放國門的第一個跨年夜，加上跨年夜適逢星期六，預估假日的跨年人潮將會比往年平日更踴躍，不過根據中央氣象局天氣預報，跨年夜受到東北季風影響，水氣偏多，估計將會是濕冷的天氣，外出得做好萬全準備。萊爾富全面備戰搶攻跨年倒數商機，為便利前往觀賞煙火的民眾能順暢進出門市購物，鄰近台北市政府的萊爾富北市信彩店將於12月31日上午10點拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援。

迎接跨年夜，萊爾富推出熬夜必備的現煮咖啡優惠，12月31日至2023年1月2日於Hi-Life VIP App「整買零取」推出Hi Café大杯系列的特濃美式咖啡30杯（原售價1,650元）或特濃拿鐵咖啡25杯（原售價1,625元），不限冰熱，每組特惠價888元，換算成單杯特濃美式咖啡平均只要30元、單杯特濃拿鐵平均只要36元，會員不僅可存入Hi-Life VIP App內寄杯，還可轉贈親友分享，可兌換天數更高達180天。

萊爾富繼去年推出QMI年度限定兩款「Snoopy漫步太空」與「心動KITTY」溫感變色防護口罩，今年再推出超商獨家感應會發光的「萊點元氣LED造型厚卡一卡通」預購活動，即日起至2023年1月10日會員可於Hi-Life VIP App內的點數兌換「加價兌換」專區使用400 Hi點加299元換購一張，限量2,800張，兌完為止。同一期間，萊爾富Hi-Life VIP App內的「萊玩遊戲」也推出「2023萊啦!」轉盤遊戲，會員每日可免費遊玩一次，100%保證中獎，總獎項數高達200萬組，包含2,023 Hi點、20 Hi點、10 Hi點、5 Hi點與1 Hi點。

迎接跨年濕冷天氣，萊爾富提供多項禦寒保暖和防雨用品，2023年3月7日前Hi-Life Original小樂寶手握式暖暖包（1入售價20元）、小樂寶14小時貼式暖暖包（單片售價20元）、S.RR熔炎12時手握式瞬熱暖暖包（單片售價25元）可享任選2件8折優惠；哆啦A夢手握式12h暖暖包（10入裝售價249元）於2023年4月30日前可享特價199元；指定蓄熱衣（單件售價299元）2023年3月21日前享單件特價199元，等於直接下殺6.7折。

萊爾富溫罐機以咖啡、奶茶為主要品項，即日起至2023年1月10日推出優惠活動，購買指定溫罐機商品任選第2件享6折優惠，價格不同則以2件8折計，商品包含伯朗咖啡、藍山咖啡、伯朗EX雙倍濃烈咖啡330mL、伯朗醇黑咖啡240mL、溫罐紅茶花伝皇家奶茶350mL、溫罐麥香奶茶、溫罐光泉豆漿和溫罐光泉米漿。

此外，萊爾富即日起至2023年1月3日推出跨年期間限定快閃優惠，指定飲品、休閒零嘴、瓶裝水等享最低買1送1，包括道地的偉特糖、怡漾鹼性離子水588mL可享買1送1；黑雷神牛奶巧克力風味餅乾第2件10元；樂法職人手作系列600mL的黑糖鮮奶茶／古早味奶茶2件55元；每日C系列果汁310mL（100%柳橙汁、葡萄純果汁、100％綜合果蔬汁）2件69元。

即日起至2023年1月10日到萊爾富購買指定元氣早餐組合可享合購價49元起，即購買指定鮮食、飯糰、麵包任一件價格為25～30元的商品，搭配價格28～45元的指定飲品任一件，即享早餐合購價49元，最高可現省26元。

如果愛喝現煮茶飲，萊爾富即日起至1月10日推出門市現售Hi Café大杯奶茶均一價45元，商品包含售價50元系列的大杯冰港式奶茶與大杯冰黃金柚茶，售價55元系列的大杯冰鴛鴦奶茶、大杯冰抹茶拿鐵和大杯新冰紅茶拿鐵，以及售價60元系列的大杯冰／熱珍珠厚奶茶，最高可省15元。

搶攻跨年倒數商機，萊爾富12月31日上午10點將於北市信彩店拆門，增10倍人力、商品備戰。圖／萊爾富提供
搶攻跨年倒數商機，萊爾富12月31日上午10點將於北市信彩店拆門，增10倍人力、商品備戰。圖／萊爾富提供
萊爾富推出超商獨家感應會發光「萊點元氣LED造型厚卡一卡通」預購活動，即日起至2023年1月10日會員可於Hi-Life VIP App內的點數兌換「加價兌換」專區使用400 Hi點加299元換購一張，限量2,800張，兌完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出超商獨家感應會發光「萊點元氣LED造型厚卡一卡通」預購活動，即日起至2023年1月10日會員可於Hi-Life VIP App內的點數兌換「加價兌換」專區使用400 Hi點加299元換購一張，限量2,800張，兌完為止。圖／萊爾富提供
搶攻跨年商機，萊爾富即日起至1月10日推出門市現售Hi Café大杯奶茶均一價45元。圖／萊爾富提供
搶攻跨年商機，萊爾富即日起至1月10日推出門市現售Hi Café大杯奶茶均一價45元。圖／萊爾富提供
搶攻跨年夜保暖商機，萊爾富限時推出禦寒、防雨用品與溫罐機飲品優惠。圖／萊爾富提供
搶攻跨年夜保暖商機，萊爾富限時推出禦寒、防雨用品與溫罐機飲品優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富推出超商獨家感應會發光「萊點元氣LED造型厚卡一卡通」限量預購。圖／萊爾富提供
萊爾富推出超商獨家感應會發光「萊點元氣LED造型厚卡一卡通」限量預購。圖／萊爾富提供
迎接元旦，萊爾富祭出指定元氣早餐合購價49元起。圖／萊爾富提供
迎接元旦，萊爾富祭出指定元氣早餐合購價49元起。圖／萊爾富提供
萊爾富推出超商獨家感應會發光「萊點元氣LED造型厚卡一卡通」預購，即日起至2023年1月10日會員可於Hi-Life VIP App內的點數兌換「加價兌換」專區使用400 Hi點加299元換購一張，限量2,800張，兌完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富推出超商獨家感應會發光「萊點元氣LED造型厚卡一卡通」預購，即日起至2023年1月10日會員可於Hi-Life VIP App內的點數兌換「加價兌換」專區使用400 Hi點加299元換購一張，限量2,800張，兌完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富12月31日至2023年1月2日於Hi-Life VIP App「整買零取」推出Hi Café大杯系列的特濃美式咖啡30杯或特濃拿鐵咖啡25杯（不限冰熱），每組特惠價888元。圖／萊爾富提供
萊爾富12月31日至2023年1月2日於Hi-Life VIP App「整買零取」推出Hi Café大杯系列的特濃美式咖啡30杯或特濃拿鐵咖啡25杯（不限冰熱），每組特惠價888元。圖／萊爾富提供

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