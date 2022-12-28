90分鐘要價1400萬元！私享旅遊「銀河太空旅行」台灣開催

2019年成立，2021年就拿下台灣總統套房的銷售冠軍，一年賣出六十多間總套、業績上看一千六、七百萬元，這是兩位年輕CEO打造的私享旅遊Curators of Travel，從「私人旅遊顧問」概念切入，短短幾年在旅行社業務中開出新藍海。2022年主打5大奢華行程，其中包括90分鐘、要價1,400萬元的維珍銀河太空旅行。

私享旅遊Curators of Travel執行長陳泓佐Irwin，過去10年都在全球四季酒店工作，最後一份工作在大溪地擔任值班經理，有太多旅客詢問「該去哪兒玩？」於是，他與另一位人在瑞士的夥伴興起了打造「私人訂製」的旅遊夢想。2019年開幕，當年就憑著過往的人脈資源，加入了國際奢華旅遊聯盟Virtuoso會員，目前全台僅有5家旅行社是其會員，並囊括世界9成以上奢華酒店集團的「優選夥伴資格」。

私享旅遊是台灣目前唯一擁有文華東方、凱賓斯基、歐特家、四季酒店集團、萬豪集團、Firmdale hotels等「(最優禮遇)的直營夥伴」；也是台灣首間受邀成為貝夢德、洲際、瑰麗、香格里拉、朗廷集團的優選夥伴。執行長陳泓佐Irwin表示，科技化是公司強項，因此，所有訂房及禮遇都可透過線上完成。

不只訂房優勢，私享旅遊也主攻訂製化的遊程，例如維珍銀河太空旅行、全新啟用Belmond法國香檳運河之旅、White desert南極極地Glamping、馬爾地夫四季私人島祕境，以及Singita非洲大遷徙獵遊等，提供頂級旅遊玩家獨享的新選擇，除了訂製、量身打造，所有行程也都能預約「管家」隨行，Irwin表示，管家多有飯店背景，可以隨時提供更細緻的服務。

以「維珍銀河太空旅行」為例，90分鐘每人費用為台幣1,400萬元，Irwin說，這場太空旅行全球限量1,000名，每團僅6位團員，堪稱「稀客」；更重要的是，這千名成員將受邀加入太空人社群，目前已有八百多位，台灣尚無人參加。