公仔控必收！歐肯攜手設計師葉忠宜 獨家招財兔信義區快閃

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
3款歐肯招財兔根據威士忌風味設計不同表情。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
3款歐肯招財兔根據威士忌風味設計不同表情。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自蘇格蘭的單一麥芽威士忌歐肯（Auchentoshan），2023年將邁入200週年，以「肯為美好、再多一次」的精神，成為蘇格蘭唯一全品項3次蒸餾的威士忌酒廠。此次與榮獲2021英國D&AD Wood Pencil winner、2021德國紅點設計及2018台灣國慶主視覺設計師葉忠宜聯名推出3款（12年、18年、三桶）「歐肯招財兔新春禮盒」，為2023年獻上最潮的節慶禮盒。

3款禮盒重本採用日本原裝進口紙材，燙上霧銀字樣，以精裝書本的形式承裝「銀兔滿堂」的好運概念。打開精裝禮盒，潮流的歐肯招財兔公仔映入眼簾，3款招財兔各有不同的喜悅表情，讓人愛不釋手。

葉忠宜這次的創作理念以「銀兔滿堂」出發，將歐肯重視3次蒸餾的工藝細節融入設計理念之中，大膽採用亮銀色與時尚流線線條，滿滿「未來感」與「躍動感」的歐肯招財兔橫空出世，結合新年錢母放置之巧思，為收藏者2023年招來滿滿財運。

延續銀兔滿堂的設計概念，歐肯將在微風信義走廊1樓設立期間限定的品牌快閃體驗區。活動現場不僅能與造型潮流、討喜的放大版歐肯招財兔公仔合照帶來好運之外，還能品飲到兔年限定的開運歐肯特調，並機會獲得歐肯招財銀兔，快閃活動只有10天，每日數量有限，送完為止。

【歐肯招財兔快閃體驗區】

．活動時間：2022年12月30日（五）18:00起至2023年01月08日

．活動地點：台北市信義區忠孝東路五段68號。微風信義1樓走廊 (捷運市政府3號出口)

設計師葉忠宜。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
設計師葉忠宜。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以精裝本設計禮盒，使用燙銀技術與日本原裝進口紙材，為禮盒帶來優雅且精緻的手感。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以精裝本設計禮盒，使用燙銀技術與日本原裝進口紙材，為禮盒帶來優雅且精緻的手感。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
歐肯招財兔新春禮盒，歐肯招財兔的背上可放入錢母，為新年招來滿滿財運。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
歐肯招財兔新春禮盒，歐肯招財兔的背上可放入錢母，為新年招來滿滿財運。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
設計師葉忠宜與歐肯攜手合作3款歐肯招財兔新春禮盒。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
設計師葉忠宜與歐肯攜手合作3款歐肯招財兔新春禮盒。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

快閃 微風

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