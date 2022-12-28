foodpanda福袋開跑！集結8大熱門福袋 拼手速下單抽大獎

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「foodpanda 福袋祭」集結8大通路熱門新春福袋，為2023年福袋款式最齊全的外送平台，不出門就能拼手氣。圖／foodpanda提供
「foodpanda 福袋祭」集結8大通路熱門新春福袋，為2023年福袋款式最齊全的外送平台，不出門就能拼手氣。圖／foodpanda提供

迎新年的熱門行程之一就是買福袋拼手氣！foodpanda今年特別搶先推出「福袋祭」，集結8大通路熱門新春福袋，包括全聯小時達福箱、全家便利商店福袋，還有康是美、7-ELEVEN、小北百貨、OK超商與寵物公園、熊貓超市福袋，款式最齊全、部分更為線上獨家上架，讓民眾不用出門只要動動手指下單就能送到家！

每年都秒殺的全聯小時達福箱今年首次於外送平台上架，在foodpanda獨家販售，大年初一上午10時正式開搶，頭獎為市值100萬元的雙人環遊世界旅遊基金，還有機會獲得雙人美國紐約來回機票、雙人英國倫敦來回機票，當天買全聯小時達福箱使用專屬優惠碼「萬兔福利」還可現折50元。另一個必搶的還有連2年都爆賣超過10萬份的全家「福兔好運福袋」，頭獎將直接送出300萬元現金；康是美「喜兔賀歲／迎新福袋」同樣是在foodpanda線上限定限量上架，有機會獲得MG休旅車和iPhone 14。

而pandamart熊貓超市也獨家推出2款「熊lucky!」新春福袋與福箱，其中「熊 lucky!兔寶包」福袋內含胖胖達餐具組與其他相關周邊商品；另一款「熊lucky!兔寶盒」福箱則有超難搶的胖胖達絨毛娃娃，2款福袋與福箱都有機會抽到超稀有、過年必備的胖胖達麻將組，內含好運刮刮卡，有機會獲得Gogoro、Nintendo Switch、Marshall音響、上萬組購物金、999元發財金等驚喜好禮，人人都有獎，即日起於pandamart熊貓超市獨家開賣。

超難搶的全聯小時達福箱與全家便利商店福袋，以及康是美、7-ELEVEN、小北百貨、OK超商與寵物公園福袋，全都能在foodpanda一站買齊。圖／foodpanda提供
超難搶的全聯小時達福箱與全家便利商店福袋，以及康是美、7-ELEVEN、小北百貨、OK超商與寵物公園福袋，全都能在foodpanda一站買齊。圖／foodpanda提供
foodpanda為全聯「2023小時達兔年福箱」獨家販售的外送平台，輸入專屬優惠碼可再現折50元。圖／foodpanda提供
foodpanda為全聯「2023小時達兔年福箱」獨家販售的外送平台，輸入專屬優惠碼可再現折50元。圖／foodpanda提供
pandamart熊貓超市獨家推出2款「熊lucky!」福袋與福箱，不只內含胖胖達周邊，還能再抽Gogoro、Nintendo Switch等好禮。圖／foodpanda提供
pandamart熊貓超市獨家推出2款「熊lucky!」福袋與福箱，不只內含胖胖達周邊，還能再抽Gogoro、Nintendo Switch等好禮。圖／foodpanda提供

福袋 foodpanda

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