foodpanda福袋開跑！集結8大熱門福袋 拼手速下單抽大獎

迎新年的熱門行程之一就是買福袋拼手氣！foodpanda今年特別搶先推出「福袋祭」，集結8大通路熱門新春福袋，包括全聯小時達福箱、全家便利商店福袋，還有康是美、7-ELEVEN、小北百貨、OK超商與寵物公園、熊貓超市福袋，款式最齊全、部分更為線上獨家上架，讓民眾不用出門只要動動手指下單就能送到家！

每年都秒殺的全聯小時達福箱今年首次於外送平台上架，在foodpanda獨家販售，大年初一上午10時正式開搶，頭獎為市值100萬元的雙人環遊世界旅遊基金，還有機會獲得雙人美國紐約來回機票、雙人英國倫敦來回機票，當天買全聯小時達福箱使用專屬優惠碼「萬兔福利」還可現折50元。另一個必搶的還有連2年都爆賣超過10萬份的全家「福兔好運福袋」，頭獎將直接送出300萬元現金；康是美「喜兔賀歲／迎新福袋」同樣是在foodpanda線上限定限量上架，有機會獲得MG休旅車和iPhone 14。