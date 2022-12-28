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高爾宣玩創意改造牛仔外套 天使刺繡上身「警惕自己莫忘初衷」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
歌手高爾宣 OSN 揮灑原創靈感，透過LEVI'S®Tailor Shop的客製化客製化服務，將設計巧思與自我風格體現於丹寧面料上。圖／LEVI'S提供
歌手高爾宣 OSN 揮灑原創靈感，透過LEVI'S®Tailor Shop的客製化客製化服務，將設計巧思與自我風格體現於丹寧面料上。圖／LEVI'S提供

創作歌手高爾宣OSN帶著新專輯「JOURNEY」回歸，並在主打單曲「Take me」MV 中化身守護天使，下凡解救芸芸眾生的疑難雜症。因此，時常與其合作的美國牛仔褲大廠LEVI'S趁著高爾宣發行新作品時，邀請他透過LEVI'S®Tailor Shop的客製化服務，將設計巧思與自我風格體現於丹寧面料上，打造與眾不同的夾克外套，呼應兩年多來歷經風雨後自我成長的體悟。

這一次，高爾宣OSN選擇LEVI'S®Authorized Vintage系列的經典TYPE III外套進行改造，並把自己身上別具意義的刺青，利用刺繡方式展現於其上。因此可見到左側胸前班傑明富蘭克林流露出悲傷的神情，另一側為臥倒在皇冠上哭泣的天使，藉此時刻警惕自己莫忘初衷，傳遞「欲戴皇冠，必承其重」人生理念。家人則是高爾宣最珍視的部分，於是在外套背面左下襬的「樹狀」象徵了父親強韌的後盾，收到成品的當下即著手構想第二次改造，將代表母親的蘭花圖騰一併加入。改造完成後，高爾宣更表示「這件夾克不同於以往的外觀設計吸引了我，在了解這個系列的背景以及品牌理念後，很期待它能與我一起重獲新生」。

高爾宣OSN選擇LEVI'S®Authorized Vintage系列的經典TYPE III外套進行改造，並把自己身上別具意義的刺青，利用刺繡方式展現。圖／LEVI'S提供
高爾宣OSN選擇LEVI'S®Authorized Vintage系列的經典TYPE III外套進行改造，並把自己身上別具意義的刺青，利用刺繡方式展現。圖／LEVI'S提供

針對旅行旺季到來，高端丹寧品牌True Religion提出旅遊時不希望大包小包出發，但又擔心準備的單品不夠搭配的人，只要準備一件不敗的牛仔褲，穿搭就不必苦惱。而且品牌今年秋冬還推出充滿節慶感的紅色繡線褲款，使得丹寧風格穿搭能增加亮點又不失節慶感的元素，而且具備彈性舒適又耐穿，長時間穿著也能輕鬆走訪各處美景。

LEVI'S®Sherpa羊羔毛丹寧外套4,590元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S®Sherpa羊羔毛丹寧外套4,590元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S®Trucker丹寧外套4,390元。圖／LEVI'S提供
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True Religion Super T RICKY紅白雙色粗車線黑色牛仔褲16,980元。圖／俊嶽提供
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True Religion Super T STELLA白紅雙色粗車線牛仔褲16,980元。圖／俊嶽提供
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品牌 牛仔褲

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