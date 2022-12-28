藝術家打造夢幻DIOR LADY包 當紅Shara Hughes讓包開花

Lady Dior的誕生，以建築般線條搭配經典籐格紋，體現 Dior大膽優雅的雋永風格，不僅是為了深深影響20世紀名人時尚的黛安娜王妃，更是為法國時裝工藝與美學的代表。今年連續第7年推出的Dior Lady Art藝術家限量系列，至今有72位來自各領域與國度的當代藝術翹楚，透過他們的巧手巧思創作出186款獨一無二的逸品，為永恆經典賦予新生命。2022年的Dior Lady Art藝術家限量系列，由11位風格迥異的藝術家，從埃及到美國、從卡達到中國，以多元豐沛的藝術能量，為經典包款注入新穎活力與設計理念。

埃及藝術家GHADA AMER

出生於開羅的Ghada Amer，是首位參與Lady Dior Art藝術創作計畫的埃及藝術家。秉持她一罐強烈的女性主義色彩，她以兩種叛逆風格重新詮釋經典Lady Dior提包：靈感來自2000年的植物雕塑《Women's Qualities》、以及身為右撇子的她於2013年以左手創作的陶瓷雕塑《Thoughts》。包身皮革上飾有刺繡、寶石、亮片以及手工繡帷，其中可窺見LOVING（關愛）、RESILIENT（韌性）、DETERMINED（堅定）等代表女性特質的關鍵字。

美國藝術家BRIAN CALVIN

作品綻放加州陽光活力的美國藝術家Brian Calvin，將他的招牌風格應用在中型及迷你Lady Dior提包上，透過手工刺繡將絲線、珠子、亮片縫於拉菲草布料上，交疊不同紋理，將他的抽象肖像畫重現包身正面；中型提包背面蔚藍的天空中立著一只巨眼，猶如致敬迪奧先生的幸運符碼「真理之眼」。

加拿大藝術家SARA CWYNAR

Sara Cwynar擅長運用複合媒材表達對日常生活中個人媒體現象的反思。她將兩款Lady Dior詮釋打造成時代的共同見證者，其中一件提包上蒐羅了年代橫跨19至21世紀的網路圖像，有印刷品亦有逼真的刺繡；另一件作品有如迷你藏寶閣，將圖像封存於透明PVC之中。

美國藝術家ALEX GARDNER

美國藝術家Alex Gardner關注日常生活中最簡單的細節，強調現實之美，他將自己一幅經典作品轉印到Lady Dior提包上，以細膩的立體刺繡圖樣取代經典籐格紋，包包內外配色更形成鮮明對比，在優雅和大膽之間達成完美的平衡。

美國藝術家SHARA HUGHES

近年作品價格在拍場上屢創新高的美國藝術家Shara Hughes，以想像力和直覺展現她淵博的學識和藝術史底蘊。她將同樣的實驗性手法運用在Lady Dior的詮釋上，在兩款提包上實驗不同光學、媒材、感知的各種可能性，以詩意的手法點綴染彩的棉紗花朵塑造出夢幻花園，也是對迪奧先生珍愛的大自然之禮讚。

美國藝術家MINJUNG KIM

美籍韓裔藝術家Minjung Kim在藝術創作中藉由分享、傳遞、探索、沈思，在寧靜中追尋美學。所創作的四款經典Lady Dior猶如一趟夢幻旅程。她將畫作《The Street街道》直接轉印於提包上，採用貂皮重新詮釋作品《The Story故事》，並以刺繡版本的迷你提包則結合了高級訂製服與運動元素。最後一款包則以傳統韓紙藝術為靈感，以浮雕製作粉紅光暈渲染的山脈圖樣。

俄羅斯藝術家ZHENYA MACHNEVA

Zhenya Machneva迷人而色彩繽紛的織毯作品，將觀眾帶進考古學和現代史的交會點。創作此三款Lady Dior時，她著眼於當今社會的女性處境，在設計上則以雕塑和建築精神打造包身並彰顯幾何線條，表達社會加諸女性的負擔，其中一款提包自帶可拆卸底座，下方布滿樹脂製成的針狀物。包款內部與外部皆使用了創新技藝的刺繡織成。

卡達藝術家BOUTHAYNA AL MUFTAH

來自卡達的Bouthayna Al Muftah是一位跨領域藝術家，利用繪畫、版畫及裝置藝術與表演藝術詮釋卡達豐富文化遺產。所創作的Lady Dior包，利用字形藝術與概念書籍的創作，以雪紡紗展現卡達詩意的一面。

法國藝術家FRANCOISE PÉTROVITCH

Françoise Pétrovitch不論是素描、雕塑、繪畫或是影像創作，皆以一種開門見山的方式表現。在她作品中反復出現鳥類，也成為這次創作三款Lady Dior的主軸。第一款在宛如紙張的白色霧面皮革上勾勒線條翻新籐格紋圖騰。逃脫的鳥兒猶如飛行中嘎然靜止；第二款黑色的提包上則有一隻沈睡的鳥，第三款提包則以紮染昇華她畫作中的色調與光影，鳥兒化為幸運吊飾。

中國藝術家 王郁洋

來自中國的跨領域藝術家王郁洋，他的作品旨在探索各樣形態的對比，包括傳統與科技、人造實境與歷史觀點、地球與太空。他以五只Lady Dior提包、不同的月像表達對月球的迷戀，每只提包利用傳統刺繡手法與創新技藝重現他藝術創作中的紋理。

美國藝術家DOROTHY IANNONE