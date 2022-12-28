聽新聞
test
0:00 / 0:00

5倍壓縮集塵、頑垢除漬模式 雷姬D8掃拖地機器人5大亮點有感升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
搭配的LEGEE LuLu「雷姬嚕嚕」自動洗布基站將於2023年母親節檔期正式推出。記者黃筱晴／攝影
搭配的LEGEE LuLu「雷姬嚕嚕」自動洗布基站將於2023年母親節檔期正式推出。記者黃筱晴／攝影

掃拖機器人可說是近期當紅的打掃好幫手，除了乾吸、濕拖，現在甚至可以自動集塵、洗烘拖布，趁著年前大掃除入手，一機搞定地板清潔工作，真正達到解放雙手。

MIT家用清潔機器人品牌HOBOT好樣科技宣布推出全新「雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人」，集結5大全新專利功能，包括獨家專利前吸髮口吸力升級5000PA，在滾刷前就將毛髮先吸入，避免毛髮纏繞；搭載智能大動作平板拖布，透過最高每分鐘1,300次，每次8毫米、加壓800克的力道，達到仿手拖的潔淨度；內建8種達人清潔模式，其中除漬模式更可將乾掉的頑固髒污軟化清除；首創將壓縮刮板內建於機身集塵盒的創新設計，抑制揚塵同時刮除濾網塵垢，還能釋放5倍集塵空間；而自帶熱點不需Wi-Fi路由器的Easy Link設計，也讓App連線規劃更輕鬆又智慧。

雷姬D8更可搭配自動洗布基站「LEGEE LuLu雷姬嚕嚕」一同使用，於拖布下方直接進行噴水與雙刷清洗，清潔後廢水自動回收，避免積水與泥沙沉積底盤，有效解決市面上自動洗布功能產品導致髒污堆積、廢水異味蔓延等問題，且全程廢水不飛濺，有效維持機身、周遭環境整潔，打掃完自動補水、充電、拖布烘乾，一站搞定。

近年將集塵家電重心放在無線吸塵器的LG，近期也宣布推出全新CordZero R5T濕拖清潔機器人，升級配備自動除塵座，強力吸塵馬達可自動清除集塵盒中的灰塵，並以UVC紫外線照射殺菌，減少集塵袋內細菌生長，一次完成「乾吸、濕拖、除塵」免沾手。透過LG ThinQ智慧功能，還可遠端操控，輕鬆劃分組合客廳、臥室等空間，可指定想要清潔的時間與可打掃區域，若有欲避開的空間，也可預先設定禁區，智慧又便利。

而已經推出多款掃拖機器人的ECOVACS科沃斯，今年初推出全能旗艦機種DEEBOT X1 OMNI大獲好評，還有著重CP值的T10系列、擦窗機器人GLASSBOT W1 PRO，以及旗下新銳品牌yeedi時尚美型Floor3系列等，為了讓消費者可以直接體驗、更方便選購，即日起台北新光三越A9 B2法雅客內正式開設全台首間展售店，快趁過年前買台好幫手回家。

自動洗布基站採專利封閉回水設計，採用雙馬達驅動，搭配CNC輪廓洗布，達成全程廢水不飛濺。記者黃筱晴／攝影
自動洗布基站採專利封閉回水設計，採用雙馬達驅動，搭配CNC輪廓洗布，達成全程廢水不飛濺。記者黃筱晴／攝影
ECOVACS展售店展示全系列產品，滿足各族群清掃需求。圖／ECOVACS提供
ECOVACS展售店展示全系列產品，滿足各族群清掃需求。圖／ECOVACS提供
雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人，即日起於嘉儀各大百貨專櫃、電器連鎖店及各大網路購物平台正式上市，建議售價19,800元。圖／嘉儀企業提供
雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人，即日起於嘉儀各大百貨專櫃、電器連鎖店及各大網路購物平台正式上市，建議售價19,800元。圖／嘉儀企業提供
雷姬D8掃拖地機器人獨家專利前吸髮口設計升級5000PA強吸力，清掃過程中可預先吸入82%的地上毛髮，省去惱人的滾刷纏髮清潔步驟。記者黃筱晴／攝影
雷姬D8掃拖地機器人獨家專利前吸髮口設計升級5000PA強吸力，清掃過程中可預先吸入82%的地上毛髮，省去惱人的滾刷纏髮清潔步驟。記者黃筱晴／攝影
LG R5T濕拖清潔機器人建議售價18,900元，將於2023年1月10日各大家電通路與LG官方購物商城開放預購。圖／LG提供
LG R5T濕拖清潔機器人建議售價18,900元，將於2023年1月10日各大家電通路與LG官方購物商城開放預購。圖／LG提供
5倍壓縮集塵、自潔濾網，釋放五倍集塵空間，吸力效能更穩定。記者黃筱晴／攝影
5倍壓縮集塵、自潔濾網，釋放五倍集塵空間，吸力效能更穩定。記者黃筱晴／攝影

品牌

延伸閱讀

西螺新科鎮長廖秋萍提4大施政方針 成立政策諮詢委員會

建國科大與金門農工簽訂合作 研究與產學技術升級

有點可疑！Steam極度好評多人《生物創造者》正式推出 腦洞大開捏出千奇百怪的鬼東西

必勝客「1公尺派對巨飽盒」升級回歸！加抽寒沐住宿券

相關新聞

90分鐘要價1400萬元！私享旅遊「銀河太空旅行」台灣開催

2019年成立，2021年就拿下台灣總統套房的銷售冠軍，一年賣出六十多間總套、業績上看一千六、七百萬元，這是兩位年輕CE...

公仔控必收！歐肯攜手設計師葉忠宜 獨家招財兔信義區快閃

來自蘇格蘭的單一麥芽威士忌歐肯（Auchentoshan），2023年將邁入200週年，以「肯為美好、再多一次」的精神，...

限時7天「起士免費加倍」！漢堡王「水牛城系列」回歸

繼今年1月推出「水牛城重磅系列」後，漢堡王自1月4日起，將再推出6款「水牛城系列漢堡」。當中除了經典口味之外，還有水牛城...

foodpanda福袋開跑！集結8大熱門福袋 拼手速下單抽大獎

迎新年的熱門行程之一就是買福袋拼手氣！foodpanda今年特別搶先推出「福袋祭」，集結8大通路熱門新春福袋，包括全聯小...

不像夜店了！WAT信義店改裝 Double兔春節禮盒限量登場

創意瓶裝雞尾酒品牌WAT今年迎來品牌創立第三年，位於台北市信義區的旗艦店全新改裝，一改過去的夜店風格，更新為擁有便利超商...

高爾宣玩創意改造牛仔外套 天使刺繡上身「警惕自己莫忘初衷」

創作歌手高爾宣OSN帶著新專輯「JOURNEY」回歸，並在主打單曲「Take me」MV 中化身守護天使，下凡解救芸芸眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。