5倍壓縮集塵、頑垢除漬模式 雷姬D8掃拖地機器人5大亮點有感升級

掃拖機器人可說是近期當紅的打掃好幫手，除了乾吸、濕拖，現在甚至可以自動集塵、洗烘拖布，趁著年前大掃除入手，一機搞定地板清潔工作，真正達到解放雙手。

MIT家用清潔機器人品牌HOBOT好樣科技宣布推出全新「雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人」，集結5大全新專利功能，包括獨家專利前吸髮口吸力升級5000PA，在滾刷前就將毛髮先吸入，避免毛髮纏繞；搭載智能大動作平板拖布，透過最高每分鐘1,300次，每次8毫米、加壓800克的力道，達到仿手拖的潔淨度；內建8種達人清潔模式，其中除漬模式更可將乾掉的頑固髒污軟化清除；首創將壓縮刮板內建於機身集塵盒的創新設計，抑制揚塵同時刮除濾網塵垢，還能釋放5倍集塵空間；而自帶熱點不需Wi-Fi路由器的Easy Link設計，也讓App連線規劃更輕鬆又智慧。

雷姬D8更可搭配自動洗布基站「LEGEE LuLu雷姬嚕嚕」一同使用，於拖布下方直接進行噴水與雙刷清洗，清潔後廢水自動回收，避免積水與泥沙沉積底盤，有效解決市面上自動洗布功能產品導致髒污堆積、廢水異味蔓延等問題，且全程廢水不飛濺，有效維持機身、周遭環境整潔，打掃完自動補水、充電、拖布烘乾，一站搞定。

近年將集塵家電重心放在無線吸塵器的LG，近期也宣布推出全新CordZero R5T濕拖清潔機器人，升級配備自動除塵座，強力吸塵馬達可自動清除集塵盒中的灰塵，並以UVC紫外線照射殺菌，減少集塵袋內細菌生長，一次完成「乾吸、濕拖、除塵」免沾手。透過LG ThinQ智慧功能，還可遠端操控，輕鬆劃分組合客廳、臥室等空間，可指定想要清潔的時間與可打掃區域，若有欲避開的空間，也可預先設定禁區，智慧又便利。