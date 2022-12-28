致敬台灣風土 噶瑪蘭、山海樓、知本老爺x出力釀新春酒禮限量發行

2023金兔年將迎來長達10天的假期，邊境解封更讓不少旅居海外的民眾，特別返鄉過年，帶動今年春節走春送禮的需求倍增。新春送禮，國人重視意頭又講求體面，今年有多款代表台灣風土的酒禮推出，包括噶瑪蘭威士忌、山海樓、知本老爺也攜手台東製酒品牌出力釀，以限量酒禮致敬台灣土地的饒富之美。

金車噶瑪蘭近年以「台灣之美」為主軸，每年推出三款帶有年節意象又深具祝福意涵的限定禮盒。2023年延續發現台灣之美，金車噶瑪蘭2023年度限定禮盒特選台灣朱雀、台灣擬啄木（別名五色鳥）、台灣藍鵲三種原生鳥類為設計主體，搭配象徵順遂、繁榮的蝴蝶蘭，分別以喜氣桃紅、祥瑞紫、高雅藍三種色系共譜出「蘭芯綻盛 鳥語獻瑞」的吉祥意涵。

「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」建議售價2,300 元，即日起至2023年1月31日享有禮盒單瓶價2,100元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌禮盒」、「噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌——雪莉風味桶禮盒」、「噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭威士忌酒廠、各大酒專通路販售，2023年1月31日前皆享有以單瓶價格帶回禮盒的優惠。

「噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌——雪莉風味桶禮盒」建議售價1,700元 ，即日起至2023年1月31日享有禮盒單瓶價1,500元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒禮盒」建議售價3,700元，即日起至2023年1月31日享有禮盒單瓶價3,500元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

連續4年蟬聯《 米其林指南》一星的山海樓，今年也攜手台風造酒、神跡酒造推出「山神風．埔桃酒風味桶啤酒」，限量1500 瓶，每瓶售價新臺幣 380 元，6入禮盒優惠價新台幣 2,166 元，即日起僅在山海樓限定販售。

「山神風．埔桃酒風味桶啤酒」6入禮盒優惠價，新台幣 2,166 元。圖／山海樓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台風造酒創辦人許承穎表示，為了突顯出埔桃酒風味桶獨特氣息，「釀造埔桃酒的橡木桶本身，就帶有獨特的熱帶水果香氣，故以較為優雅、能襯托出埔桃酒桶特性的金色艾爾（Blonde Ale）為基底，佐以適量的啤酒花，陳放於埔桃酒風味桶恆溫靜置五個月，造就出醇厚的韻味。」

今年適逢知本老爺酒店30周年，特別聯名台東製酒品牌出力釀，結合部落酒食文化、酒店款待心意及阿美族佳釀風味，打造知本老爺「現釀30」紀念酒禮盒。

出力釀遵循阿美族傳統糯米酒釀造工法，為知本老爺精心釀造獨立糯米酒。圖／知本老爺提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

出力釀遵循阿美族傳統糯米酒釀造工法，以都蘭部落流傳下來的九種藥草釀成，滋味清香醇厚，搭配雕有酒店標誌的竹杯，品飲時不僅能感受滿滿款待盛情，更如同知本老爺三十年來不斷為旅客創造的精彩旅程，令人回味無窮。

知本老爺聯名出力釀，打造「現釀30」紀念酒禮盒。圖／知本老爺提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

知本老爺30周年紀念酒禮盒「現釀30」每盒定價1,700元，即日起至2023年2月28日期間限定優惠價每盒1,380元，僅在知本老爺酒店藝品店限量販售。

「現釀30」紀念酒禮盒每盒定價1,700元，即日起至2023年2月28日期間限定優惠價每盒1,380元。圖／知本老爺提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康