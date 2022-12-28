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7-ELEVEN「特惠專區」指定商品限時買1送1、激省方案最低5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
抗漲省荷包！7-ELEVEN「特惠專區」指定商品限時買1送1、激省方案最低5折起。圖／7-ELEVEN提供
抗漲省荷包！7-ELEVEN「特惠專區」指定商品限時買1送1、激省方案最低5折起。圖／7-ELEVEN提供

因應年節將至，7-ELEVEN積極響應經濟部推動的平價專區政策，以「量販家庭」、「民生食飲」兩大策略，針對食品、飲品、罐頭、泡麵、衛生紙、包裝食米等民生必需品設立「錢兔似錦特惠專區」，應援民眾日常需求；同時看準年前居家掃除機會大增，門市更祭出多款清潔用品買1送1，激省方案最低享5折以上優惠，囤貨就趁現在。

7-ELEVEN表示，觀察到不少小家庭、租屋族購物喜愛就近補給，三餐加上民生用品併買率更高，尤其住家型商圈門市在晚間7點到10點更是採買高峰時段。7-ELEVEN門市長期推動平價優惠，包含御膳米2入238元、天然米食台灣之光194第2件10元等。

即日起至2023年2月7日7-ELEVEN更加碼設立「錢兔似錦特惠專區」，多款包裝米、食調湯包、罐頭買1送1，食用調理油等購買多件優惠更划算，最多現省299元。推薦好媽媽罐頭系列任選買1送1、指定食用包裝米同品項買1送1、康寶濃湯任選買1送1、泰山玄米油2件特價198元；統一H2O純水600ml、水事紀礦泉水600ml同品項第2件10元；統一H2O純水2,200ml第2瓶5折、水事紀礦泉水1,500ml兩瓶49元。

即日起至12月31日、2023年1月9日至1月24日另有「35元專區」，購買日本醬香烤飯糰或蔥油雞汁拌飯飯糰，搭配御茶園特上奶茶330ml或泰山冰鎮葡萄鮮冰茶330ml ，特惠價35元。

此外，瞄準年前居家環境清潔需求比往常多出數倍，7-ELEVEN即日起至2023年1月24日同步推出線上線下活動，聚焦門市清潔用品爆殺優惠與量販規格洗劑預購，推出主婦最愛的DUSKIN暢銷清潔工具任選買1送1、全年度最低價；多款熱銷清潔用品任選第2件5折，主打清潔必備的花王魔術靈除霉劑，活動平均單瓶只要89元；門市預購則是首推買南僑水晶肥皂防霉輕柔洗衣精（瓶裝）就送補充包的超值活動，優惠價299元，激省249元；DUSKIN餐具洗潔精4L量販大規格特價160元。

迎春錢兔似錦過新年，7-ELEVEN即日起至2023年1月31日集結20款應景兔子肖像商品，超萌粉色包裝零食開運盆栽，讓上班族放在辦公室開運一整年；同時門市更打造零食年貨大街，引進日式賣場超夯商品、大包裝復古零食，成為在地最大的懷舊柑仔店，過年宅家暢食增加過節儀式感。

7-ELEVEN門市即日起至2023年2月7日推出好媽媽罐頭買1送1優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市即日起至2023年2月7日推出好媽媽罐頭買1送1優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
看準過年團聚商機，7-ELEVEN推出多款大包裝量販、懷舊零食。圖／7-ELEVEN提供
看準過年團聚商機，7-ELEVEN推出多款大包裝量販、懷舊零食。圖／7-ELEVEN提供
看準年前居家掃除機會大增，7-ELEVEN門市即日起至2023年1月24日祭出多款清潔用品買1送1。圖／7-ELEVEN提供
看準年前居家掃除機會大增，7-ELEVEN門市即日起至2023年1月24日祭出多款清潔用品買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市打造兔年應景零食年貨大街，量販大包裝歡慶派對。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市打造兔年應景零食年貨大街，量販大包裝歡慶派對。圖／7-ELEVEN提供
看準過年團聚商機，7-ELEVEN推出多款大包裝量販、懷舊零食。圖／7-ELEVEN提供
看準過年團聚商機，7-ELEVEN推出多款大包裝量販、懷舊零食。圖／7-ELEVEN提供

零食 開運 年貨大街

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