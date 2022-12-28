絕美必入手！YSL推霧光粉精華水氣墊 完美皮革好燒啊

台灣人最喜愛的顏色，就是粉紅色，而YSL就在2023年1月1日推出超模光感精華水氣墊時尚霧粉版，起源自SAINT LAURENT的2022秋冬發表會上，鋪著奢華的淺粉色絲絨，忽映出女性的柔美，因此YSL取名為霧光粉，也成為氣墊的全新包裝。

全新的YSL超模光感精華水氣墊時尚霧粉版，將霧光粉變成氣墊的外盒，並有經典的CASSANDRE LOGO，集結優雅、奢華、夢幻的霧粉氣墊，絕美設計與外觀，讓人就想要馬上入手啊。