絕美必入手！YSL推霧光粉精華水氣墊 完美皮革好燒啊
台灣人最喜愛的顏色，就是粉紅色，而YSL就在2023年1月1日推出超模光感精華水氣墊時尚霧粉版，起源自SAINT LAURENT的2022秋冬發表會上，鋪著奢華的淺粉色絲絨，忽映出女性的柔美，因此YSL取名為霧光粉，也成為氣墊的全新包裝。
全新的YSL超模光感精華水氣墊時尚霧粉版，將霧光粉變成氣墊的外盒，並有經典的CASSANDRE LOGO，集結優雅、奢華、夢幻的霧粉氣墊，絕美設計與外觀，讓人就想要馬上入手啊。
YSL超模光感精華水氣墊最重視光感，有著60%水光精華搭配獨家奈米極細網紗，以及金盞花萃取、維他命E，能讓肌膚注入水光，撫平粗糙不均，呈現出宛如高級絲緞的質感，還有持妝水凝膜科技，強調光澤、持久與遮瑕，限量在2023年元旦限量開賣。
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