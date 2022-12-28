喜迎兔年！懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖北高兩地登場

各位兔粉們久等了！「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」即將於12月30日至明年2月5日，在高雄夢時代購物中心1F時代光廊正式登場，以復古日式昭和茶舖為主題的快閃店，不僅有可愛的拍照打卡區，還有多款商品將首次開賣。無法親臨高雄現場的兔粉們也不用擔心，台北站將於2月1日至2月28日於誠品生活南西1樓戶外POP-UP區接續開幕，讓兔迷們無須奔波，也能懶懶逛街、輕鬆享受悠閒時光。

人氣貼圖IP「懶散兔與啾先生」日前於大稻埕貨櫃市場舉辦的「有點市x懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」快閃店大受好評，此次再次與有你共創旗下商店品牌u.Point有點市合作，搶先於「兔年」本命年來臨前推出「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」升級版，並於高雄、台北接連登場，多項期間限定周邊商品將首次開賣。

像是咖啡迷必備的咖啡手沖壺+Expresso杯、無論是出國旅行還是上班午睡都很適用的軟綿綿的雙面頸枕、懶散兔與啾先生造型筆、生活必備的環保保冷袋及刺繡小圓包等，多達六十款限定商品將在快閃店正式販售。本次更與一卡通合作，推出「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶鋪限定一卡通」，實用又可愛，限量1,000張，高雄站搶先販售，售完為止。

為迎接兔年到來，懶懶喫茶舖也特別推出多重兔年專屬優惠活動：

【兔年活動第一重、開幕倒數搶先預購】

12月12日至12月29日將於「有.設計」線上平台搶先開放預購「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」快閃限定品項，讓無法親臨現場的民眾也有機會擁有限定商品。

【兔年活動第二重、兔年福不福，福引搖獎活動】

兔年好運不間斷！日式復古的福引搖抽獎活動登場，多款超值限定大獎等你來試手氣！（※ 實際獎項依現場為主， 主辦單位保有最終解釋權。）

【兔年活動第三重、兔年大吉免費送】

活動期間於「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」現場拍照打卡，將兔年好運分享給朋友，即可獲得懶懶喫茶舖限定小卡，只送不賣。